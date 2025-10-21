Kundtjänstmedarbetare till kund i Göteborg - återkommande uppdrag
2025-10-21
Är du en serviceinriktad person som gillar att kommunicera med kunder via telefon, mail och chatt? Drivs du av att hitta lösningar och ge bästa möjliga service? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Vi söker en kundtjänstmedarbetare till en av våra kunder i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag via KFX HR-partner, där du kommer att arbeta ute hos vår kund.
Detta är en proaktiv annons inför framtida rekryteringar och uppdrag som Kundtjänstmedarbetare
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara en nyckelperson i företagets supportteam. Du kommer att kommunicera med kunder via telefon, mail och chatt, hjälpa till med orderhantering samt svara på kundernas frågor och lösa deras problem på ett professionellt och effektivt sätt. Ditt arbete kommer även att innefatta administrativa uppgifter i olika system för att säkerställa att kundärenden hanteras snabbt och korrekt. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål och säkerställa en hög kundnöjdhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kundtjänst eller serviceyrken, gärna med telefon- och mailhantering. Du har god telefonvana och behärskar både svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Du tycker om att hjälpa kunder och är lösningsorienterad när du ställs inför nya utmaningar. Som person är du serviceinriktad, organiserad och kommunikativ, och du trivs med att arbeta i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid: ca 8-17
Plats: Göteborg
Detta är en proaktiv annons för framtida rekryteringar och uppdrag hos våra kunder. Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Emma Schürer von Waldheim på emma.schurer@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
