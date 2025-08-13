Kundtjänstmedarbetare till kommande uppdrag!
2025-08-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) - vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Varför ska du välja Clockwork?
Som anställd på Clockwork har du möjligheten att utvidga ditt nätverk och få bra arbetslivserfarenheter för din fortsatta karriär. Många av våra uppdrag erbjuder möjlighet till förlängning hos våra kunder. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För oss är gemenskap och uppskattning viktigt, därför får du en nära och personlig kontakt med din Konsultchef.Arbetsuppgifter
Vi söker nu kundtjänstmedarbetare till kommande uppdrag hos våra kunder i Eskilstuna/Strängnäs med omnejd. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag.
Vanliga arbetsuppgifter innefattar att hantera inkommande samtal, mejl och fysiska besök.
Det kan röra sig om ärenden som bokningar, flyttanmälningar, beställningar, fakturor och avtalsfrågor. Du svarar även på kunders frågor om abonnemang, priser och taxor. Uppgiften är att ge tydlig information, lösa problem eller hjälpa kunden vidare till rätt kontaktperson.Profil
Vi ser att du är en stjärna på service och kundbemötande!
Du är lyhörd och visar en stor förståelse för kunden där ditt fokus är att hitta den bästa lösningen. Du har telefon- och datavana samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande är om du tidigare har arbetat inom kundtjänst samt erfarenhet av kontaktcenter, ärendehanteringssystem.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att ansöka redan idag! Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se. Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lisa Meriläinen, lisa.merilainen@clwork.ser
eller Lovisa Greus, lovisa.greus@clwork.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
