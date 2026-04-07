Kundtjänstmedarbetare till internationellt företag
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Vår kund är en global aktör inom distribution av elektroniska komponenter med verksamhet över hela världen. På kontoret i Malmö arbetar ett internationellt kundserviceteam som stöttar kunder främst inom Norden. Företaget präglas av en dynamisk miljö med stort fokus på kvalitet, service och kontinuerlig utveckling. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av ett engagerat team där du arbetar med att leverera service i toppklass till både nya och befintliga kunder. Rollen är varierad och innebär daglig kontakt med kunder främst via e-post, men även via telefon. Du arbetar med hela orderflödet och säkerställer att kunder inom B2b och B2C får rätt support genom hela processen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Hantera inkommande kundärenden via mail och telefon
• Registrera och administrera ordrar, offerter, returer och reklamationer
• Följa upp kundorder och säkerställa leverans och kvalitet
• Besvara frågor kring produkter, lagerstatus, priser och leveranser
• Arbeta proaktivt med merförsäljning och föreslå relevanta produkter
• Säkerställa hög kundnöjdhet genom uppföljning och problemlösning
• Samarbeta med interna team och stötta vid behov
Du erbjuds en gedigen introduktion och goda möjligheter att utvecklas i rollen.
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt servicetänk och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer med kunder. Du motiveras av att arbeta i en internationell miljö och bidrar med energi och engagemang till teamet. Som person är du initiativtagande, noggrann och har en stark vilja att utvecklas och lära dig nytt.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av kundservice eller liknande roll
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Goda datorkunskaper, gärna erfarenhet av affärssystem och MS Office
• Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera ärenden samtidigt
Det är meriterande om du även har:
• Kunskaper i norska och/eller danska
• Erfarenhet av internationell orderhantering
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: mån-fre 8-17
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Jungmansgatan 11 (visa karta
)
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Emploid Kontakt
Rekryterare
Helena Lork helena.lork@emploid.se 0721 90 27 91 Jobbnummer
9840661