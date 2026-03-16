Kundtjänstmedarbetare till Göteborg Energi på 80%
Vi söker nu kundtjänstmedarbetare till Göteborg Energi i Gårda, centrala Göteborg.
Göteborg Energi är göteborgarnas egna energibolag ett komplett energibolag som arbetar med produkter och tjänster inom elhandel och elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och bredband. Här jobbar du för alla göteborgare och hela staden för att bidra till ett mer hållbart samhälle och vardag! Göteborg Energi jobbar utefter sin vision, ett hållbart Göteborg i en hållbar värld och med kärnvärden som Ansvar - Hållbarhet - UtvecklingPubliceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
I ditt dagliga arbete kommer du ta emot inkommande samtal och svara på e-mejl och chatt. Alla uppgifter utförs med målen att leverera den bästa möjliga servicen och ha en så hög kundnöjdhet som möjligt. Du kommer svara på kunders frågor och i samband med detta arbeta med merförsäljning som en del av servicen. Under samtalen kommer du administrera viktiga detaljer och information. Det kräver att du är närvarande och lyhörd i samtalen och ser kundens behov för att på ett enkelt sätt presentera den bästa lösningen för kunden. preliminärt kommer tjänsten belagd på 80% med viss möjlighet till arbete på 100% vid behov.
Arbetstider: måndag-fredag, kl. 07:45-14:40
Start: 10 april
Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett arbete på lång sikt. Anställningen är hos Uniflex och det finns möjlighet till anställning direkt hos Göteborg Energi på sikt.
Göteborg Energi söker dig som är driven och brinner för service. Kundnöjdhet är A och O för dem. I rollen som kundtjänstmedarbetare ska du kunna anpassa din service utifrån kundens behov, förutsättningar och önskemål. Därav ser vi att du tidigare ska ha arbetat i ett serviceinriktat/administrativt yrke. Du ska vara bekväm och gärna haft erfarenhet av arbete vid en dator då den är ditt främsta arbetsverktyg. Om du sedan tidigare har vana av att arbete i system är detta meriterande.
Inledningsvis så kommer du få en internutbildning ute hos Göteborg Energi för att få rätt förutsättningar. I utbildningen så kommer du bland annat få lära dig hur man hanterar och navigerar sig runt i deras olika system och hur man på bäst sätt löser ärenden som frekvent återkommer.
Krav:
• Fullständiga gymnasiebetyg
• Skriva och tala flytande svenska
• Vara bekväm i engelska både i tal och skrift
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom service/sälj/administration
• Tidigare erfarenhet av kundbemötande
Om verksamheten
Ute hos Göteborg Energi så får du arbeta tillsammans med kollegor och chefer som tror på dig och din förmåga. Över tid kommer du få coachning för att alltid kunna utvecklas både som person och i ditt arbete. Göteborg Energi är en stor organisation och möjligheten för att växa inom bolaget finns. Andra fördelar som tillkommer hos Göteborg Energi är ett internt gym som du kan bruka både innan och efter arbetstid. Lunchrestauranger finns i byggnaden och i det centrala området.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast lön + provision
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1252".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
