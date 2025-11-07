Kundtjänstmedarbetare till Golfamore - Heltid i Stockholm.
2025-11-07
Vi letar efter en kundtjänstmedarbetare till Golfamore - Heltid i Stockholm, på plats. Vikariat.
Älskar du kundservice och har ett intresse för golf? Golfamore, Europas största förmånskort för golfare, söker nu en engagerad kundtjänstmedarbetare till vårt team i Stockholm!
Golfamore Group är ett starkt växande företag som söker en person som är ivrig att följa med oss på resan för att vidareutveckla vår affär och driva vår globala tillväxt till nya marknader. Som kundtjänstmedarbetare hos oss blir du företagets röst utåt och spelar en nyckelroll i att skapa en fantastisk kundupplevelse. Du blir även en viktig del av vårt team. Ditt uppdrag är att ge snabb och professionell service via telefon och e-post. Du hjälper kunder med bokningar, svarar på frågor och ser till att de får en fantastisk upplevelse med vår tjänst.
Golfamore Group har sedan 2005 fokuserat på att addera ett värde till golfklubbar, golfspelare och golfbranschen i stort. Golfamore samarbetar idag med 1 600 golfklubbar i 26 europeiska länder, som tillsammans välkomnar våra över 100 000 kunder att spela med Golfamore Vi arbetar dagligen för mer spelad golf och fler positiva golfupplevelser.
Vi är idag 25 kollegor med huvudkontor i Stockholm men också med organisation i Spanien, Italien och Tyskland. Under sommarperioden arbetar ytterligare ca 20 personer med företagets eventverksamhet som arrangerar golftävlingar/event.
Vad vi söker
För att trivas i den här rollen ser vi gärna att du:
Har en stark känsla för service och gillar att hjälpa kunder.
Är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
Talar och skriver obehindrat på svenska, engelska. Kunskaper i tyska är meriterande men inte ett krav.
Har tidigare erfarenhet av kundtjänst eller arbete med människor.
Är intresserad av golf
Tjänsten är heltid (mån-fre 8-17) och baserad på vårt kontor i Stockholm.
På Golfamore möter du en platt organisation där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka din roll och utvecklas tillsammans med oss. Utöver spännande projekt och engagerade kollegor erbjuder vi ett intressant och utvecklande jobb där du är en viktig kugge i ett drivet och entusiastiskt team. Dina arbetsdagar kommer att innehålla både variation och möjlighet att påverka din roll.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i ett ledande företag inom golfbranschen.
En möjlighet att vara del av en verksamhet med högt driv och stark utveckling.
Ett engagerat och positivt team som alltid strävar framåt.
En unik chans för golfintresserade att arbeta i en kreativ och inspirerande miljö. Publiceringsdatum2025-11-07Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten är ett vikariat på heltid, med placering i Stockholm. Tillträde till tjänsten är omgående. Urval sker löpande.
Bifoga CV och personligt brev. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår kundtjänstansvariga Olivia Frick på 070-758 94 62 eller via e-post: olivia.frick@golfamore.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: olivia.frick@golfamore.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golfhäftet i Sverige AB
(org.nr 556682-7050), https://www.golfamore.com/sv/
Sveavägen 59 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9593713