Kundtjänstmedarbetare till globalt e-handelsbolag
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du i början av din karriär? Är du serviceinriktad och gillar att hjälpa andra? Då har vi tjänsten för dig!
Till Teleperformance i Solna söker vi nu nya kundtjänstmedarbetare med start omgående. Detta börjar som ett konsultuppdrag men övergår för rätt kandidat till anställning direkt hos kundföretaget efter 6-8 månader. Företaget i fråga är ett stort framgångsrikt e-handelsbolag med ett starkt varumärke.
Rollen innebär att ta emot inkommande samtal, chattar och mail från kunder och hjälpa kunderna med deras frågor kring bland annat betalning, inloggning och ordrar. Vår förhoppning är att du är intresserad av ett långsiktigt arbete där de gärna ser att du som medarbetare utvecklas i rollen och har viljan att ta ett till steg. Arbetsplatsen präglas av härlig stämning med mycket energi och aktiviteter tillsammans, t.ex. AWs och team-aktiviteter.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Ha kontakt med kunder via mail, chatt och telefon
• Arbeta med merservice och överträffa kundernas förväntningar
• Hantera allt från inlogg till fakturor
• Ge snabb och rätt serviceProfil
Vi värdesätter dina personliga egenskaper, och tror att du känner igen dig i dessa!
Vi tror att du:
• Har lätt för att ta till dig ny information och vill lära dig nya saker
• Är en lagspelare som arbetar bra i såväl grupp som ensam
• Är driven, engagerad och tar eget ansvar för att nå uppsatta mål
• Brinner för att jobba med service
Din erfarenhet:
• Fullgjorda gymnasiestudier
• Tidigare arbete inom service och/eller sälj är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skriftOm företaget
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag.
• Lön enligt kollektivavtal
• Arbetstider mellan 09:00-20:00
• Man jobbar på schema och förväntas jobba ca. var tredje helg
• Fina kontorslokaler i Solna, nära till kommunikationer
• Lön 20000 + bonus
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Ansök idag, urval sker löpande!
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
