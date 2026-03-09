Kundtjänstmedarbetare till Fryksdalens Sparbank!
2026-03-09
Vill du arbeta i en kundfokuserad roll där din kunskap gör skillnad? Vill du även få en fot in i bankvärlden med möjlighet till att växa? Då har du hittat rätt! På Fryksdalens sparbank välkomnas du in till en härlig arbetsplats där allas hjärtan klappar lite extra för Fryksdalen och norra Klarälvdalen, vilket vi hoppas även ditt gör! Ansök tjänsten redan idag då urvalet kommer ske löpande.

Om tjänsten
Frysdalens Sparbank är ingen vanlig bank. Det finns inga aktieägare som kräver en del av vinsten, banken finns i Sunne, Torsby och Sysslebäck och vinsterna stannar i bygden. Sedan starten 1856 har ett starkt samhällsengagemang genomsyrat organisationen med insatser och projekt som varje år stöttar verksamheter i Fryksdalen och norra Klarälvdalen. De finns till för dig som bor, verkar och har ditt hjärta här.
Du erbjuds
Goda möjligheter att utvecklas och aktivt kunna påverka din vardag och arbetssätt
En stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar i en bank med positiv utveckling
En dedikerad konsultchef och karriärspartner på Academic Work
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att bemöta kunder och hantera inkommande ärenden på kontoret, via telefon, mail och chatt. Med serviceanda och på ett förtroendeingivande sätt vägleder du alla kunder gällande bankens produkter och tjänster. Det finns stora utvecklingsmöjligheter internt.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har erfarenhet av en serviceinriktad roll
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då tjänsten innefattar mycket kommunikation både muntligt och skriftligt.
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administration
Har en avslutad högskole - eller universitetsutbildning
Innehar Swedsecs bolåne- och rådgivarlicens
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Hjälpsam
Ansvarstagande
Övrig information
Placering: Sunne, men arbete i Torsby och Sysslebäck kan förekomma.
Omfattning: Heltid, 38,5 timmar i veckan.
Start: Omgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
