Kundtjänstmedarbetare till framtida uppdrag
2025-11-06
Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare kommer ditt ansvarsområde innebära att hjälpa kunder via telefon, mail och eventuellt chat. Beroende på vilket företag det gäller så kan arbetsuppgifterna variera från att besvara inkommande samtal till att ha en mer administrativt koordinerande roll.
Observera att detta är en annons i proaktivt syfte för kommande uppdrag. Därför kan både uppdragsperioden, arbetstider, kund och placering vara varierande. De uppdrag vi får in är på små, mellanstora eller större globala kunder i Göteborgsområdet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Hantering av kundärenden via telefon, mail, chatt och sociala medier.
• Proaktivt försäljningsarbete genom att fånga upp leads från inkommande ärenden.
• Ta emot, ansvara för och hantera feedback från kunder.
• Löpande förbättringsarbeten av arbetssätt och processer.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av servicearbete, gärna inom kundtjänst eller försäljning. Vidare ser vi att du är flytande i det engelska språket då du kommer att hantera kundärenden globalt. Vi ser också att du har god datorvana och har lätt för att lära dig nya program och system. Meriterande är erfarenhet inom Salesforce eller andra CRM-system.
Vidare söker vi dig som brinner för service och som vill ge en kundupplevelse utöver den vanliga. Du är lyhörd, är kreativ och har således en fallenhet för att hitta lösningar på problem. Du är en driven lagspelare som trivs bra med att arbeta i team. Du bidrar med positiv energi till ditt team och ser gärna utvecklingsmöjligheter i ditt uppdrag.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då denna annons avser framtida uppdrag sker nästa steg i processen löpande, allt eftersom behov uppstår.
Ersättning

Fast lön
