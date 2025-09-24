Kundtjänstmedarbetare till företagskundsupport inom fordonsbranschen
Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-24
Vi söker nu en konsult på heltid till ett uppdrag som kundtjänstmedarbetare med fokus på företagskunder och deras vagnpark. Här får du en varierande roll där du är en viktig kontaktperson för både förare, bilansvariga och löneadministratörer.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
I vardagen innebär det att du har nära dialog med kunderna via telefon, mejl och digitala möten. Du kommer bland annat att stötta förare med beställning och spärr av drivmedelskort, hantera rekvisitioner, förklara bilrelaterade kostnader och bistå vid kilometerrapportering. För bilansvariga blir du ett stöd i frågor som rör administration av behörigheter samt vägledning kring regler och riktlinjer. En viktig del av rollen är också att hålla digitala kundmöten och vägleda i system som exempelvis FleetWeb.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Stötta förare med beställning och spärr av drivmedelskort, skicka rekvisitioner, förklara bilrelaterade kostnader och hjälpa till vid kilometerrapportering.
• Hjälpa bilansvariga med att administrera behörigheter samt informera om regler och riktlinjer.
• Hålla digitala kundmöten och vägleda i system som FleetWeb och andra administrativa frågor.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, relationsskapande och har en god kommunikativ förmåga - både på svenska och engelska, i tal och skrift. Du är strukturerad, självgående och tar ansvar för att leverera med kvalitet. Samtidigt trivs du i samarbeten och har ett gott omdöme i dina beslut.
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av kundservice och administration
• Goda kunskaper i Outlook
• Goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet av fordonsfinansiering (leasing)
• Erfarenhet av fordonsadministration
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
