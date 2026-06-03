Kundtjänstmedarbetare till företag i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du tidigare arbetat med administration och kundservice? Trivs du i en roll med varierande arbetsuppgifter, där du får ta initiativ, lösa problem och hålla ordning även när tempot är högt? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en serviceinriktad kundtjänstmedarbetare till ett företag i Malmö inom miljösektorn. Du blir en del av ett team där ni tillsammans arbetar för att säkerställa att kundärenden hanteras på ett effektivt och professionellt sätt.
I den här rollen har du en central funktion i den dagliga verksamheten. Du arbetar i en händelserik miljö där ingen dag är den andra lik, och där ditt fokus ligger på att ge kunderna snabb, tydlig och lösningsorienterad service.
Du kommer hantera frågor gällande tjänster, beställningar, fakturor, ordrar och avvikelser. För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att söka fram information, hantera flera ärenden samtidigt och kommunicera tydligt.
Uppdraget startar omgående och arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07-16.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet från service, kundtjänst eller andra koordinerande roller och som trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du positiv, nyfiken och engagerad. Du har ett professionellt kundbemötande, tycker om att hjälpa andra och ser lösningar snarare än problem.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Grynbodgatan 3 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9946603