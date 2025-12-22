Kundtjänstmedarbetare till Filmstaden!
Gillar du service och har ett intresse för film? Filmstaden söker nu en kundtjänstmedarbetare på heltid för perioden januari till maj, med fokus på kundsupport i en bransch där filmupplevelsen står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Filmstaden söker nu efter en kundtjänstmedarbetare på heltid under perioden januari t.o.m slutet av maj. Filmstaden strävar efter att varje gäst ska älska att gå på bio och med din hjälp kan gästerna få en extra bra upplevelse. Som kundtjänstmedarbetare är du ansikte utåt och en viktig del i att skapa en förstklassig kundupplevelse. I rollen hanterar du varierande kundärenden via olika kanaler och arbetar nära ett engagerat team med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
För att lyckas i rollen har du en mycket god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och trivs med att hjälpa kunder på ett professionellt och positivt sätt.
Du erbjuds
• Möjligheten att utvecklas i kundtjänstrollen
• Ett uppdrag hos Filmstaden mellan januari t.o.m slutet av maj, men chans till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt.
• Ge information och support gällande Filmstadens produkter och tjänster.
• Bidra till att förbättra kundupplevelsen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Bekväm med att arbeta i telefon och ha många kundkontakter.
• Erfarenhet av kundtjänstarbete eller liknande serviceyrke.
• Goda datorvana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
