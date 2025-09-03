Kundtjänstmedarbetare till fastighetsbolag!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Välkommen till en spännande möjlighet inom fastighetsbranschen! Hos vår kund får du möjlighet att skapa enastående kundupplevelser. Vi söker dig som är student och som kan börja omgående och kan arbeta flexibelt efter behov. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en student som trivs i en kundnära roll där du kommer att hantera samtal, e-post och ärenden via ett ärendehanteringssystem. Du kommer att vara en viktig del av ett dedikerat team som strävar efter att leverera högkvalitativ service till bolagets hyresgäster.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
• Effektivt hantera inkommande samtal, e-post och ärenden via ärendehanteringssystemet
• Ge korrekt och informativ service gällande fastigheter och tjänster
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1,5 år kvar
• Har tidigare erfarenhet av service
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen
• Tidigare erfarenhet av en kundtjänstroll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Problemlösande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114271". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9489906