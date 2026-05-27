Kundtjänstmedarbetare till Elfa i Malmö
Är du en kund- och sifferorienterad person med goda kunskaper i Excel? Då kanske vi har rätt jobb för dig!
KUNDTJÄNSTMEDARBETARE TILL ELFA I MALMÖ
Är du en kommunikativ och lösningsfokuserad kundtjänstperson som är trygg i att hantera tekniska frågor, offertförfrågningar och ritningsmaterial? Samt van att guida både byggherrar och ÅF i rätt riktning och skapa en smidig kundresa från första kontakt? Då kanske just du är Elfas nya kundtjänstmedarbetare med inriktning projekt.Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
Som Kundtjänstmedarbetare med säljfokus hos Elfa blir du en viktig del av vårt kundorienterade team. Du har helhetsansvar för utvalda kunder och projekt, från offertförfrågan till leverans och arbetar både administrativt och säljdrivande. Du är länken mellan kund, säljorganisation och interna funktioner och bidrar till att skapa en smidig kundupplevelse och starka relationer. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för ordermottagning, registrering och uppföljning av kundorder via CRM och digitala portaler.
• Hantera frågor, önskemål och klagomål från återförsäljare, kunder och konsumenter, gällande produkter, leveranser, reklamationer och fakturor.
• Skapa offerter och offertunderlag, samt förslag och lösningar och därefter följa upp offerter tillsammans med kund
• Arbeta nära Key Account Managers och säljare för att utveckla kundrelationer och driva försäljning.
• Ansvara för kommunikationen med byggherrar, byggföretag, fastighetsförvaltare, återförsäljare och hustillverkare.
• Bidra till förbättring av processer, rutiner och verktyg samt arbeta mot avdelningens gemensamma mål.
Du har en nyckelroll i företaget med flera kontaktytor, något som du trivs med och som passar både din professionella och personliga profil.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Kundtjänstmedarbetare är du en lagspelare som verkligen värdesätter hög servicekvalitet och med en tydlig säljådra i dig. Du arbetar på ett strukturerat och noggrant sätt där både kommunikation och långsiktiga relationer ligger i fokus.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av kundservice, orderadministration eller säljstöd/innesälj - gärna i en produktintensiv miljö
• Är säljinriktad och serviceorienterad med god förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
• Arbetar strukturerat och noggrant och klarar att hantera flera ärenden parallellt
• Har god systemvana, särskilt av CRM-system och Microsoft Office (framför allt Excel).
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, tyska, franska eller danska är meriterande.
• Har en positiv, proaktiv inställning och trivs med samarbeten i team.
• Med fördel har erfarenhet av ritningsläsning eller tolkning av projekteringsunderlag inom byggbranschen
Vi erbjuder
• En varierade och utvecklande roll där du kombinerar service, kundkontakt och försäljning.
• Möjlighet att växa i ett marknadsledande företag med starkt varumärke och engagerade kollegor.
• En innovativ och samarbetsinriktad företagskultur där dina idéer uppskattas.
Rollen är som klippt och skuren för dig som är både säljinriktad och lyhörd, är noggrann och strukturerad i din behovsanalys och är vass när det kommer till kundrelationer, service och leveransprecision. Varmt välkommen till oss på Elfa!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Kundtjänstmedarbetare är ett uppdrag som inleds med 6 månaders anställning via Eterni med god chans till förläning därefter. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, och du arbetar i ett härligt team på Elfas huvudkontor i Malmö.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Elfa Sverige Ab Malmö Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9931925