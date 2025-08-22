Kundtjänstmedarbetare till Biometria!
2025-08-22
Älskar du kundkontakt och vill arbeta på ett bolag som satsar på utveckling? Då söker vi dig! Nu har du chansen att ta steget in i en spännande kundtjänstroll där du får vara med och bidra i lanseringen av ett nytt IT-system! Vi söker dig som kan starta omgående och välkomnar varmt din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen. Deras uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri. De bidrar även med att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden.
Med ett starkt fokus på innovation erbjuder Biometria tjänster som effektiviserar och digitaliserar virkesflödet och handeln, samtidigt som de driver långsiktiga samarbeten med forskningsinstitut och universitet för att utveckla framtidens lösningar för skogsnäringen.
Till Sundsvall söker vi nu två kundtjänstmedarbetare som vill vara med och bidra till att ge bästa möjliga service till användarna i Biometrias nylanserade IT-system, Viol 3. I rollen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att ta emot inkommande samtal från Biometrias kunder i ärendemottagningen. Arbetet innebär stort fokus på kundkontakt via telefon, där du tar emot och registrerar ärenden vilket även inkluderar viss administration.
Du blir en del av ett kompetent och hjälpsamt team där kollegorna gärna stöttar varandra. För att du ska få de bästa förutsättningarna i din nya roll får du dessutom stöd av en erfaren mentor.
Du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work och jobbar på uppdrag hos Biometria.
Du erbjuds
• En spännande roll där du får vara med och bidra till Biometrias stora IT-satsning
• En inledande utbildning som ger dig de bästa förutsättningarna att utvecklas och ta eget ansvar i dina arbetsuppgifter
• Trevliga kollegor och bra mentorskap
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Daglig telefonsupport i ärendemottagningen
• Arbete i olika CRM & affärssystem
• Löpande kontakt med kollegor inom kundservice och andra stödfunktioner inom verksamheten
• Administration i form av inmatning av kunddata i affärssystemet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från en liknande roll inom exempelvis administration eller kundservice
• Är obehindrad i svenska samt har goda kunskaper i engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
• Trivs i en roll som innebär mycket telefonkontakt
• Har förmåga att snabbt ställa om och känner dig bekväm i en föränderlig miljö
• Har god datorvana samt kunskaper i Microsoft Office paketet och känner dig bekväm med att arbeta i Excel
Det är meriterande om du har
• Har en avslutad examen från universitet inom IT, teknik eller ekonomi
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Flexibel
Övrig information:
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, tidsbegränsat uppdrag fram till sista mars 2026
• Arbetstider: 08:00-16.30
• Placering: Sundsvall
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Biometria HÄR!
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113995". Omfattning
