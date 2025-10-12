Kundtjänstmedarbetare till bank
Recruitive AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-12Om tjänsten
Vi på Recruitive söker alltid nya talanger med rätt kompetens till uppdrag hos våra kunder. Just nu letar vi efter en ansvarsfull person till rollen som kundtjänstmedarbetare till en nytänkande bank. Är du initiativtagande och serviceinriktad och känner att tiden är inne för nästa steg i karriären? Sök tjänsten som kundtjänstmedarbetare redan idag!
I den här rollen kommer du att arbeta hos ett framgångsrikt och expansivt företag som är verksamt inom i bank och finans och har sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Anställningen inleds med en grundlig introduktionsutbildning där du får lära dig allt du behöver veta för att komma igång med jobbet på bästa sätt - här läggs stor vikt vid att alla konsulter blir en del av företaget från dag ett. Du kommer även få arbeta i en expansiv miljö.Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att vägleda och bemöta kunder på ett serviceinriktat och professionellt sätt via telefon. Dessutom kommer du att administrera och hantera ärenden.
I jobbet ingår till exempel att
• Svara på inkommande samtal och mejl
• Godkänna lån
• Lära sig och arbeta med kredithandläggningProfil
Är du den vi söker?
Det här jobbet passar dig som är öppen och alltid strävar framåt. I rollen krävs det att du kan ha många bollar i luften och tycker om när det händer saker. Du har goda kunskaper inom administration, kundsamtal och service, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har arbetat med kundservice tidigare klättrar du ytterligare på listan över intressanta kandidater.
I övrigt söker vi dig som
• är flytande i svenska i tal och skrift
• är lojal och vill utvecklas
• har erfarenhet av servicearbete
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av bank eller kundtjänst från tidigare arbetenOm företaget
Här erbjuder vi samtliga anställda goda möjligheter till kompetensutveckling - och därigenom en chans att växa såväl privat som professionellt.
Erbjudande
• Lön: 25 000 kr
• Utbildning på plats
• Arbete hos ett globalt och framgångsrikt företag
Hur du ansöker
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Recruitive men arbeta uppdragsbaserat hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546) Jobbnummer
9552225