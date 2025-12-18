Kundtjänstmedarbetare till Aqua Dental
Aqua Dental AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aqua Dental AB i Stockholm
, Danderyd
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hej blivande Aqua-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som kundtjänstmedarbetare på Aqua Dentals supportkontorär dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bemanna kundservice via telefon, e-post, sociala medier och recensioner
Boka, omboka och avboka patientbesök i journalsystem
Ge professionell och trygg service till patienter kring behandlingar, produkter, erbjudanden, priser, betalningslösningar mm.
Hantera frågor om tandvårdsstöd, ersättningar och högkostnadsskydd
Samarbeta med andra avdelningar på vårt supportkontor och klinikpersonal för att säkerställa ett smidigt patientflöde
Hantera feedback och klagomål på ett lösningsorienterat och empatiskt sätt
Leverera 5-stjärnig service, bidra till hög patientnöjdhet och ett positivt bemötande i alla kontakter
Delta aktivt i utveckling, testning och förbättring av system, arbetssätt och digitala flöden
Ta fram, uppdatera och dokumentera rutiner och manualer
Identifiera förbättringsområden i kundresan och driva initiativ för ökad effektivitet och patientnöjdhet
Vi söker dig som:
Har avslutad gymnasieutbildning
Har minst 2 års erfarenhet av servicearbete, gärna inom kundtjänst
Har hög servicekänsla och ett genuint engagemang för patientupplevelsen
Har god system- och datorvana samt intresse för digitala lösningar
Är strukturerad och van vid att dokumentera rutiner, processer och arbetssätt
Har förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter i kundresan
Är trygg i att hantera komplexa ärenden och fatta beslut inom givna ramar
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och självgående
Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska och engelska
Varför Aqua Dental?
Aqua Dentals supportkontor består av cirka 40 medarbetare inom marknad, HR, ekonomi, kvalitet, support och andra centrala funktioner. Vi sitter i centrala Stockholm och arbetar nära varandra i en vardag som präglas av samarbete, tempo och gemensamt ansvar. Vi har en stark sammanhållning och lägger också stor vikt vid att göra saker tillsammans för att skapa en bra gemenskap.
I ditt närmsta team blir du en del av cirka 15 medarbetare med bred och varierad bakgrund inom service, försäljning och tandvård. Tillsammans skapar vi en kundservice som gör verklig skillnad för våra patienter - varje dag. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och system, samtidigt som du bidrar operativt i det dagliga arbetet. Vi värdesätter initiativ, nya idéer och ett lösningsorienterat arbetssätt. Hos oss kombinerar du professionell service med verksamhetsutveckling i en organisation som sätter patientupplevelsen i centrum och som befinner sig i ständig utveckling.
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med start 2 mars 2026 eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning efter visstidsanställningens slut.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista ansökningsdagen är den 6 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig chef, Amanda Falk, amanda.falk@aquadental.se
.
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Alice Johanssson alice.johansson@aquadental.se Jobbnummer
9652458