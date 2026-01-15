Kundtjänstmedarbetare till Ålems Sparbank
Är du vår nya stjärna i kundtjänst?
Ålems Sparbank är en lokal bank som startade sin verksamhet 1854. Kontoret i Ålem har sedan dess varit hjärtat i verksamheten men banken har även kontor i Blomstermåla och Nybro. Verksamheten omfattar idag 42 anställda med en affärsvolym på drygt 12 miljarder kronor. Tillsammans har vi mer än 400 års samlad yrkeserfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi söker nu timanställda medarbetare till vår kundtjänstverksamhet. I kundtjänstarbetet spelar du en viktig roll i verksamheten genom att vara tillgänglig och behjälplig i kundens dagliga bankärenden.
Arbetet inkluderar:
Att ge service till kunder både vid kassa/kundtjänst, via telefon och digitala kanaler.
Administrativa uppgifter samt informationsgivning om våra produkter och tjänster.
Säkerställande av att alla ärenden hanteras enligt regelverk, säkerhetsrutiner och sekretesskrav.
Arbetet bedrivs på bankens kontor i Ålem, Blomstermåla och Nybro. Vi söker medarbetare till samtliga kontor. Anställningen kan innebära arbete på någon av kontoren eller flera kontor beroende på verksamhetens behov. Flexibilitet gällande arbetsort är en fördel.
Våra värderingar tillgänglig, engagerad och ansvarsfull, präglar vårt arbete och är en naturlig del av vardagen i hela banken.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och kundbemötande. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi söker en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Tidigare erfarenhet från bank i kundtjänst är meriterande men inget krav, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kompetenser
För tjänsten krävs att du är myndig och har avslutad gymnasieutbildning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska; både i tal och skrift, samt grundläggande datorvana. Tjänsten ger möjlighet att få värdefull erfarenhet inom bank- och finansbranschen.
Välkommen med din ansökan!
Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och vad du kan bidra med hos oss på Ålems Sparbank. Vi väljer ut kandidater löpande, skicka in din ansökan senast den 31 mars. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta teamleader, Johanna Andersson.
Tjänsten är en timanställning. Skicka din ansökan till johanna.andersson@alemssparbank.se
Kontaktuppgifter:
Johanna Andersson
0499-487 86johanna.andersson@alemssparbank.se
Facklig representant
Göran Andersson
0499-487 72goran.andersson@alemssparbank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: johanna.andersson@alemssparbank.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kundtjänst". Arbetsgivare Ålems Sparbank
(org.nr 532800-6282)
Bankvägen 2 (visa karta
)
384 02 ÅLEM Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Teamleader kundtjänst
Johanna Andersson johanna.andersson@alemssparbank.se 0499-487 86 Jobbnummer
9685808