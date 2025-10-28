Kundtjänstmedarbetare till Akademikliniken Gärdet
Akademikliniken HJ AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-28
Kundtjänstmedarbetare till Akademikliniken Gärdet
Deltid - start enligt överenskommelse
Brinner du för kundservice och vill vara den trygga rösten som hjälper våra kunder genom hela deras resa? Akademikliniken på Gärdet söker nu en engagerad och professionell kundtjänstmedarbetare som vill bli en viktig del av vårt serviceteam.
Om rollen
I rollen som kundtjänstmedarbetare ansvarar du för att ge ett varmt, professionellt och lösningsorienterat bemötande både i telefon, via e-post och på plats i receptionen. Du är ofta den första och sista kontaktpersonen våra kunder har, vilket gör din roll avgörande för kundupplevelsen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och meddelanden
Boka in konsultationer, behandlingar och operationer
Ge tydlig och direkt information kring våra tjänster
Välkomna kunder på plats och bidra till en trygg och positiv upplevelse
Stötta klinikens personal med administrativa uppgifter kopplade till kundkontakter
Säkerställa ett professionellt flöde i receptionen och bidra till ordning och struktur
Vem är du?
Du är en naturlig människokännare som alltid sätter kundens behov främst. Du har ett lugn och en trygghet i bemötandet, även när det är högt tempo. Några av dina starka egenskaper är att vara organiserad, effektiv och lösningsfokuserad. Du trivs i en roll där service är i centrum.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, reception och service, gärna inom vård och/eller skönhet
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
Stark kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Intresse för estetik och hudvård
Vad vi erbjuder:
En heltidsroll i en bransch i framkant där vetenskap möter estetik
Möjlighet att växa i ett företag som är ledande inom plastikkirurgi och avancerad hudvård
Ett passionerat team som värderar både professionalitet och gemenskap
En arbetsmiljö där vi bryr oss om både våra kunder och våra kollegor
Vill du vara med och skapa minnesvärda kundupplevelser varje dag?
Skicka in din ansökan med personligt brev och CV redan idag, vi intervjuar löpande.Publiceringsdatum2025-10-28Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten och ansökan är du välkommen att kontakta magdalena.lejonmark@ak.se
Genom att skicka in din ansökan via e-post samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Akademikliniken för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy.
Välkommen till Akademikliniken - där våra kunder blir världens nöjdaste. Med sig själva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Mail
E-post: magdalena.lejonmark@ak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare Gärdet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akademikliniken Hj AB
(org.nr 556546-0655)
Storängsvägen 10 (visa karta
)
115 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Storängsbotten Jobbnummer
9576737