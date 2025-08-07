Kundtjänstmedarbetare till 3LUX ge våra kunder bästa möjliga service
Kristianstad
2025-08-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
3LUX är ett växande företag som erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Jönköping. Vår ambition är att alltid leverera hög kvalitet, pålitlighet och personlig service.Om tjänsten
Nu söker vi en serviceinriktad och noggrann kundtjänstmedarbetare till vårt kontor i Kristianstad. Du blir en viktig kontaktpunkt mellan våra kunder och städteam, och ansvarar för att varje kund får ett professionellt bemötande.Dina arbetsuppgifter
* Ta emot kundsamtal och besvara e-post
* Boka och administrera städuppdrag i vårt system
* Hjälpa kunder med frågor och önskemål
* Koordinera med städpersonal för smidiga uppdrag
* Enklare administration
Vi söker dig som:
* Är kommunikativ, lyhörd och strukturerad
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Har grundläggande datakunskaper
* Erfarenhet från kundservice eller städbranschen är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
* Flexibel behovsanställning med möjlighet till fasta timmar
* Välkomnande och stöttande team
* Möjlighet till utveckling inom företaget
* Arbetsplats i centrala Kristianstad
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobb@trelux.se Arbetsgivare 3 LUX
Industrigatan 2 A (visa karta
)
291 36 KRISTIANSTAD Kontakt
Nebras Alsharef jobb@trelux.se Jobbnummer
9450047