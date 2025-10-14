Kundtjänstmedarbetare Tele2 Mobila tjänster
2025-10-14
Vill du arbeta med härliga kollegor i en modern kontorsmiljö och leverera förstklassig kundservice? Då är du rätt person för Transcom Örebro! Vi söker dig som brinner för kundservice, har ett intresse för försäljning och vill utvecklas i din roll.
Vi är stolta över att ha utsetts till Årets Karriärföretag 2025 , för sjätte året i rad!
Vad erbjuder vi dig
Hos oss på Transcom får du utveckla dina kompetenser och växa tillsammans med företaget. Du börjar med en betald introduktionsutbildning och får sedan vidareutbildning och coachning. 90 % av våra ledare började inom kundservice. Vi sitter i en härlig lokal på Nastagatan 10D med cirka 300 fantastiska kollegor och engagerade ledare.
Utöver detta erbjuder vi dig:
Kollektivavtal och tjänstepension.
Friskvårdsbidrag.
Rikskortet, för att spara pengar när du handlar mat i butik eller på restaurang.
Karriärmöjligheter på ett globalt företag.
Fast grundlön och möjlighet till provision.
Din roll inom kundservice och försäljning
I denna roll arbetar du med service och försäljning för vår kund Tele2, där du hanterar inkommande samtal från kunder inom mobiltelefoni och bredband och TV. Ditt främsta fokus är att ge professionell service och skapa en förstklassig kundupplevelse, samtidigt som du aktivt arbetar med försäljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Försäljning är en central del av rollen, där du genom kunddialog skapar värde och erbjuder lösningar som passar kundens behov. Tempot är högt, men vi jobbar tillsammans!
Om dig
Har du läst så här långt har du nog redan en bild av vem vi söker. Du är nyfiken, kommunikativ och trivs med att arbeta med människor. Flexibel, anpassningsbar och trygg i att presentera lösningar. Du har tålamod, är målinriktad och vill utvecklas i en miljö som satsar på sina medarbetare. Här finns möjligheten att växa - och vi har dessutom riktigt kul på jobbet!
Utöver detta ser vi att du har följande kompetenser:
Svenska flytande i tal och skrift då de flesta av våra kunder är svensktalande
Engelska flytande i tal och skrift för att kommunicera med kunder utanför det svenska språket
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav
Befattning: CSR (Customer Service Representative) Transcom
Arbetstid: Schemalagd arbetstid, med öppettider vardagar 07:45-19:15. Lördagar 08:45-15:15. Söndagar stängt
Anställningsgrad: 80% - Utbildning: 80%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader
Arbetsplats: Tjänsten utförs på vårt kontor beläget på Nastagatan 10D, Örebro.
Om Transcom
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet genom vårt omfattande nätverk av 90+ kontaktcenter i 28 länder på 33 språk. Vi drivs av innovation och har en passion för att hjälpa människor att lösa problem. Dessutom är vi en av Sveriges största arbetsgivare för unga människor. På Transcom är vi engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Att ta den potential som finns idag och omvandla den till kompetens för framtiden. Att bli noterad för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stötta andra. Bidrar med positiva och varaktiga förändringar i sitt team och till samhället. Det är precis så vi är på Transcom. Här bryr vi oss om varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Med rätt tankesätt finns det ingen ände på hur långt vi kan gå tillsammans.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
