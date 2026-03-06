Kundtjänstmedarbetare Tele2 Mobila tjänster
2026-03-06
Vill du arbeta med underbara kollegor, i en superfin kontorslokal samt ge suverän kundservice? Då är du vår nya kollega till Transcom Örebro! Vi söker dig som alltid vill att kunden ska få den bästa servicen och som har ett stort intresse för försäljning. Hos oss på Transcom så är det viktigt att du ska kunna ta din egen utveckling till nästa nivå med ditt engagemang.
Vi kan stolt presentera att vi under 2025 blev årets karriärföretag för femte året på raken!
Vad erbjuder vi dig
Hos oss på Transcom får du chansen att förfina dina professionella kompetenser och växa som individ tillsammans med företaget. Inledningsvis av anställningen erbjuder vi dig ett betalt introduktionsprogram för att ge dig rätt förutsättningar och verktyg. Du kommer sedan få kompetensutveckling genom vidareutbildningar och coachningar. 90 % av våra ledare har börjat sin resa på kundservice och varje år utbildar vi 30 nya ledare. Vi sitter även i en härlig lokal på Nastagatan 12 med ca 300 fantastiska kollegor och engagerade ledare.
Utöver detta erbjuder vi dig:
• Kollektivavtal och tjänstepension.
• Friskvårdsbidrag.
• Rikskortet, för att spara pengar när du handlar mat i butik eller på restaurang.
• Karriärmöjligheter på ett globalt företag.
• Fast grundlön och möjlighet till provision.
Din roll inom kundsupport
I rollen kommer du att arbeta med service/support för vår kund Tele2. Vi arbetar med att hantera inkommande samtal från Tele2's kunder inom områden som mobiltelefoni och bredband. Vi lägger stor vikt vid att ge professionell service till alla våra kunder, oavsett om vi gör en felsökning, besvarar fakturafrågor eller att guidar en nyfiken köpare fram till vilket mobilabonnemang som passar bäst.
I din roll strävar du efter att ge våra kunder en förstklassig kundupplevelse, bland annat genom att med hjälp av en behovsanalys säkerställa att kunden har rätt service anpassad efter deras behov. För att kunna säkerställa behovet arbetar vi med en personlig merförsäljning för att ge kunden rätt kunskap och rätt erbjudanden, försäljning är viktigt i denna roll. Du får mycket eget ansvar, men blir aldrig utan stöd tack vare tydliga rutiner och stark laganda. Vårt tempo är högt - men på Transcom jobbar vi tillsammans!
Befattning: CSR (Customer Service Representative) Transcom
Arbetstid: Schemalagd arbetstid, med öppettider vardagar 07:45-19:15. Lördagar 08:45-15:15. Söndagar stängt
Anställningsgrad: 80%
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader
Startdatum: 16 Mars, 2026
Om dig
Har du läst annonsen så här långt har du kanske redan fått en bild över vem vi söker. Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ och har ett genuint och intresse för att jobba med människor. Du är flexibel och anpassningsbar samtidigt som du inte räds för att presentera valmöjligheter och alternativ till våra kunder. Vidare har du ett gott tålamod och är målorienterad i ditt arbete. Framför allt vill du arbeta inom ett företag som erbjuder personlig utveckling, vidareutbildning och möjligheten att växa för den som har rätt ambitioner. Allt detta i ett företag som har väldigt kul på jobbet!
Utöver detta ser vi att du har följande kompetenser:
• Svenska flytande i tal och skrift då de flesta av våra kunder är svensktalande
• Engelska flytande i tal och skrift för att kommunicera med kunder utanför det svenska språket
• Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav
• Du måste inneha en gymnasieexamen
Har du tidigare erfarenhet av försäljning och/eller kundservicearbete så ser vi detta som meriterande!
Om Transcom
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet genom vårt omfattande nätverk av 90 kontaktcenter i 29 länder på 33 språk. Vi drivs av innovation och har en passion för att hjälpa människor att lösa problem. Dessutom är vi en av Sveriges största arbetsgivare för unga människor. På Transcom är vi engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Att ta den potential som finns idag och omvandla den till kompetens för framtiden. Att bli noterad för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stötta andra. Bidrar med positiva och varaktiga förändringar i sitt team och till samhället. Det är precis så vi är på Transcom. Här bryr vi oss om varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Med rätt tankesätt finns det ingen ände på hur långt vi kan gå tillsammans.
