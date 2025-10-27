Kundtjänstmedarbetare sökes till Teleperformance
2025-10-27
Tycker du om att lösa problem och hjälpa andra människor? Då har vi en roll som passar dig perfekt! Vi på Charlie söker flera personer till en spännande tjänst inom kundsupport, där du får arbeta med smarta lösningar, och människor, varje dag.
I rollen svarar du på inkommande frågor via telefon och chatt, och hjälper kunder med allt från tekniska problem till praktiska funderingar om betalningar, leveranser eller liknande. Vi letar efter dig som vill lära dig hur kundservice fungerar och utvecklas.
Vi söker dig som:
Är nyfiken, kommunikativ och gillar att hitta lösningar
Har en fullständig gymnasieexamen
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet från service-yrket är meriterande
Vi erbjuder dig:
En fullt betald initial utbildning
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter internt, såsom vidareutbildningar
Moderna kontorslokaler i Solna nära kommunikationer
Ett härligt team och en arbetsplats med stark gemenskap
På uppdrag av Teleperformance söker vi nu kundtjänstmedarbetare till ett flertal olika uppdrag. Tjänsterna är på 80-100 % och arbetstiderna varierar beroende på uppdragets öppettider och kan omfatta kvällar och helger.
Under rekryteringsprocessen kommer vi att matcha din profil mot ett av våra aktuella uppdrag. En bakgrundskontroll görs inför anställning.
Vill du jobba med kundservice i Stockholm och bli en del av Teleperformance via Charlie? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
