Kundtjänstmedarbetare sökes till Stockholm!

Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att besvara kundfrågor via telefon. I ditt dagliga arbete jobbar du utifrån teamets uppsatta mål i att hantera kundsamtal och att nå bolagets kundnöjdhetsmål. Som kundtjänstmedarbetare arbetar du självständigt i att möta kunder som har funderingar och frågor kring olika ärenden. Du ingår i ett team där ni stöttar och hjälper varandra i att lösa kundens behov av hjälp. Arbetstiderna för tjänsten är måndag till fredag kl. 8.00-17.00.Profil
Vi ser att du som söker har en givenhet till att vara service- och kundinriktad. Du vill lösa problem och ge kunden bästa möjliga vägledning. För att lyckas i rollen ser vi även att du har tidigare erfarenhet av servicearbete av olika slag, du har även god dator- och systemvana samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kundtjänst samt tidigare arbetat i ett ärendehanteringssystem. Som person är du positiv, prestigelös, gillar problemlösning och motiveras av att arbeta tillsammans med andra.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
