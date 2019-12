Kundtjänstmedarbetare sökes till Kreta! - Recruitive AB - Butikssäljarjobb i Karlstad

Recruitive AB / Butikssäljarjobb / Karlstad2019-12-212019-12-21Vill du arbeta på en härlig ö och ha nära till stranden? Är du serviceinriktad och gillar att hjälpa andra? Då har vi tjänsten för dig!Till vår kund på Kreta söker vi kundtjänstmedarbetare! Detta är en heltidstjänst med start omgående. Rollen innebär att ta emot inkommande samtal från kunder och hjälpa kunderna med deras frågor. Vi söker dig som är intresserad av ett långsiktigt arbete där du som medarbetare vill utvecklas i rollen och har viljan att ta ett till steg, Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjlgheter där man kan gå mot mer kvalificerade och ledande roller på sikt om man visar framfötterna. Arbetsplatsen präglas av härlig stämning med mycket energi och aktiviteter tillsammans, tex after works och fester flera gånger per år.Hjälpa kunder över telefon.Hjälpa kunder via mail och chattGe kunderna snabb och rätt service.Har en vilja av att hjälpa och positiv attitydFlytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelskaTidigare arbete inom service är meriterandeFullständiga gymnasiebetyg är ej ett kravVi erbjuderGratis flygbiljettGratis boende under hela din vistelsePraktisk hjälp på plats3 veckors betald utbildningFina kontorslokaler i centrala Chania, nära till kommunikationer.Utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag.Ansök idag då urval sker löpande!Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning. Recruitive är det kreativa alternativet på marknaden och kulturen präglas av högt deltagande och eget beslutsfattande.Vi har kollektivavtal och erbjuder våra konsulter lön enligt avtal och tjänstepension samt friskvårdsbidrag.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-02Recruitive AB5017091