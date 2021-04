Kundtjänstmedarbetare sökes till kommande uppdrag i Örebro-regio - Poolia Sverige AB - Butikssäljarjobb i Örebro

Poolia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Örebro2021-04-06Har du lång erfarenhet av kundtjänst? Söker du jobb och vill arbeta som uthyrd konsult för ett av Sveriges mest erfarna bemannings- och rekryteringsföretag? Just nu söker vi dig som vill jobba som kundtjänstmedarbetare till kommande uppdrag i Örebro med omnejd.Detta är en generell annons där vi letar kandidater proaktivt för framtida uppdrag. Här får du med erfarenhet av kundtjänst möjligheten att få en personlig kontaktperson hos oss på Poolia så att vi kan matcha dig med kommande uppdrag. I din ansökan vill vi veta vilken utbildning du har, din arbetslivserfarenhet, och i vilka områden/städer du kan tänka dig att jobba i.2021-04-06Vi får löpande in olika uppdrag där företag söker erfarna kundtjänstmedarbetare med start omgående. Vi erbjuder nu dig chansen att få en kontaktperson hos oss på Poolia för att kunna matcha dig med kommande uppdrag. Detta ger dig möjligheten att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du får möjligheten att utveckla både din kompetens och dig som person. Genom att göra en spontanansökan till oss öppnar du dörren för spännande uppdrag och nya kontaktnät. Missa inte chansen att bli en av våra eftertraktade konsulter.Våra kunder finns i de flesta branscher och av olika storlekar och därmed varierar arbetsuppgifter och roller. I rollen som kundtjänstmedarbetare är det ofta du som är rösten utåt när kunder är missnöjda eller behöver hjälp. Du besvarar frågor via mail och telefon, samt tar emot felanmälningar när en kund är missnöjd. Din största uppgift är ofta att vända en missnöjd kund, till att vara glad och nöjd när denne lägger på luren. Uppdragen är för det mesta heltid men det förekommer även deltidsuppdrag.Vem är du?Vi söker dig med minst två års erfarenhet av kvalificerat arbete inom kundsupport på heltid. Du har tidigare hanterat ärenden via telefon och mail, och har goda kunskaper inom service.Vi söker den typiska kundsupportmedarbetaren, en person med utmärkta servicekunskaper och ett positivt förhållningssätt. Du är van vid att ta många olika människor och sprider härlig energi omkring dig. Du är inte rädd för att lyfta telefonen och prata med en missnöjd kund, och med din härliga energi lyckas du alltid vända negativa upplevelser till positiva. Du är noggrann och strukturerad för att hålla ordning och reda i dina ärenden. Utöver det har du lätt för att samarbeta och sprider glädje i gänget!Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5672760