Kundtjänstmedarbetare Säsongsanställning
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Helsingborg
HORNBACH Byggmarknad ABPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi en kommunikativ och strukturerad kundtjänstmedarbetare till vår e-handelsavdelning. Rollen är bred och innefattar allt från att hantera kundförfrågningar till administrativa uppgifter kopplade till våra e-handelsprocesser.
Om rollen
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta med frågor som rör beställningar som genomförs på webben. Du är ofta kundens första kontakt med företaget och ditt arbete är avgörande för att kunden ska känna sig hörd och få en lösning på sina problem. Tycker du om att ge bästa möjliga service och i synnerhet inom kundtjänst? Är du dessutom lösningsfokuserad samt lyhörd för kundens behov? Har du tidigare erfarenhet inom någon form av kundservice? Då kan du vara den vi söker!
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
• Besvara kundförfrågningar via telefon och mail.
• Hantera ärenden såsom reklamationer, returer, produktfrågor och annulleringar.
• Du fungerar som navet i kommunikationen mellan kunden och olika avdelningar eller leverantörer, när det gäller att lösa mer komplexa kundärenden.Profil
• Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från service- eller försäljningsbranschen.
• God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
• Organiserad och strukturerad samt förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter.
• Ett lösningsorienterat mindset och en utpräglad känsla för service och kundorientering.
Vi erbjuder
• Strukturerad inarbetningsplan
• Hybrid arbetsplatsAnställningstyp/arbetstider
: Säsongsanställning, visstid. Heltid 40 tim/veckan. Schemalagd arbetstid måndag-fredag 07.00-16.00
Lön: Lön enligt överenskommelse.
Tillträde: 2/3 - 30/7 - 2026 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Matilda Wiklund Malm 00000000 Jobbnummer
9685811