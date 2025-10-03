Kundtjänstmedarbetare | Royal Design | Nybro
Nu finns det möjlighet för dig som brinner för service och människor att få arbeta som kundtjänstmedarbetare på Royal Design i Nybro under årets roligaste och mest intensiva period! Sök jobbet redan idag!Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Royal Design och Rum21 är Nordens ledande inredningsbutiker på nätet. Varje månad har de fem miljoner besökare som kommer till dem för inspiration, information och det senaste inom trender och design. Det gör dem till en av de främsta online-destinationerna i Norden för konsumenter inom möbler, inredning samt glas och porslin.Om tjänsten
Här blir du en del av ett sammansvetsat team, där du och dina trevliga kollegor arbetar med inkommande samtal och mejl. Här hjälper du kunderna med deras problem, administrerar i systemet och ger dem din absolut bästa service! Till din hjälp har du, förutom dina stöttande kollegor, en teamleader som motiverar dig och lär dig grunderna i riktigt bra kundservicearbete.
Arbetstider: Måndag - Fredag 8-16.30.
Start: 3 november - 31 januari, för rätt person kan det finnas möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi tror att du som söker är i början av din yrkeskarriär, sett till ansvarsområde och löneläge. Din ambition och driv är att utvecklas och leverera service i världsklass. Vidare trivs du i en arbetsmiljö där man har arbetsro, mäter siffror, jobbar mot deadlines och har tydligt uppsatta mål.
Formella krav
• Noggrann, ansvarsfull och pålitlig
• Du brinner för service
• Kan arbeta heltid under perioden november - januari
• God datavana
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av service, administration och/eller kundtjänst
• Du har goda språkkunskaper i finska och/eller tyska
• Inredningsintresse
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
