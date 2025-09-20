Kundtjänstmedarbetare på halvtid till Edwards Lifesciences Nordic AB
2025-09-20
Vill du bli en del av ett företag som är globalt ledande inom patient-fokuserad medicin för hjärtsjukdomar? Då kan du vara personen vi letar efter! Edwards Lifesciences söker nu dig och som vill jobba som kundtjänstmedarbetare på halvtid. Rollen kommer fokusera på att hjälpa Edward Lifesciences kunder med deras ärenden samt ansvara för de inkommande ordrarna.
OM TJÄNSTEN
1958 grundades Edwards Lifesciences med målet att tillsammans med läkare utveckla produkter designade med målet att få människor att leva längre, hälsosammare och mer produktiva liv. Edwards Lifesciences är ett företag med sunda värderingar där du får möjlighet att bidra till ett företag som räddar liv.
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att ansvara över orderprocesser och följa upp med deras kunder. Du kommer vara en viktig nyckelspelare för deras kundtjänst och orderavdelning.
Edwards Lifesciences letar nu dig som vill arbeta halvtid (20 timmar/vecka) hos deras kontor i centrala Malmö.
Du erbjuds
• En arbetsplats som tar ansvar och aktivt bidrar till att utveckla och värna om människorna i vårt samhälle.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara den första kontakten för bolagets kunder, hantera kundernas frågor och säkerställa en positiv upplevelse för kunden. Du bidrar till att upprätthålla höga servicestandarder och stödja kunderna i deras behov.
• Hantering av ordrar under hela processen.
• Kommunikation med kunder och internt.
• Hantering av lager och inventering.
• Arkivering och dokumentering av dokument.
• Hantering av klagomål.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar flytande engelska samt ett nordiskt språk såsom danska, norska, svenska. Det förekommer omfattande kommunikation mellan de nordiska länderna, vilket då är centralt för rollen att det finns en grundläggande förståelse för dessa språk.
• Har goda datorvana och goda kunskaper inom Office-paketet och snabbt sätter dig in i nya system.
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst/service.
Det är meriterande om du har
• Kunskap gällande ERP software (e.g. JDE) är meriterande.
• Är flytande i finska, norska eller danska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Edwards Lifesciences arbetar för att skapa en enhetlig gemenskap mellan patienter, kollegor och kunder med målet att förbättra livskvalitén över hela världen. Deras resultat gynnar kunder, patienter, kollegor och aktieägare. Edward Lifesciences firar framgång och arbetar ständigt med att utmana gränserna.
Läs mer om Edwards Lifesciences här: Who We Are | Edwards Lifesciences Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
