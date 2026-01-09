Kundtjänstmedarbetare på deltid till Entercard!
Vill du kombinera studier med ett långsiktigt extrajobb där du varje dag får hjälpa kunder i telefon och utveckla din servicekompetens? Vi på Academic Work söker nu engagerade och serviceinriktade personer till Entercard!
OM TJÄNSTEN
I rollen som kundtjänstmedarbetare på Entercard kommer du att svara på inkommande samtal från privatkunder med främst kortrelaterade ärenden. Största delen av samtalen handlar om att hjälpa kunder med frågor kring deras kort, såsom problem med fungerande kort, pinkod, fakturor och delbetalningar. Under sommaren får du möjlighet att utveckla dina kunskaper ytterligare och bli en ännu mer heltäckande del av teamet. Du kommer att jobba på Entercards toppmoderna och centralt belägna kontor på Klarabergsgatan och tillhöra ett välkomnande och peppande team.
Onboarding och utbildning sker i januari där du lär dig Entercards produkter och rutiner. För att trivas i rollen bör du vara beredd på mycket information under introduktionen - men också få god support och handledning så du snabbt kommer in i arbetet.
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot samtal och supportera kunder gällande frågor om sina kort.
• Hantera kundärenden gällande pinkod, kreditgräns, fakturafrågor och delbetalningar.
• I mindre omfattning hantera kortspärrar och enklare löpande kundkännedom.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på eftergymnasial nivå med minst två år kvar av studierna.
• Kan arbeta 1-2 pass i veckan långsiktigt, gärna måndagar.
• Har möjlighet att arbeta heltid 6-8 veckor under sommaren (större delen av juli och augusti).
• Har viss erfarenhet av kundkontakt (t.ex. från café, butik eller liknande).
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt.
För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, kommunikativ och har ett professionellt bemötande i alla kundkontakter. Du har lätt för att ta till dig ny information och kan hantera ett högt tempo. Vidare är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta strukturerat.Övrig information
• Start: Januari.
• Omfattning: Deltid, 1-2 pass/vecka, mer under introduktion.
• Arbetstider: Cirka 09.00-18.00 (halvdag kan förekomma).
• Schema: Sätts i regel månadsvis.
• Placering: Arbete sker på plats på kontoret (efter sommaren kan viss distansmöjlighet finnas).
