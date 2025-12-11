Kundtjänstmedarbetare | Ownit | Stockholm
2025-12-11
Är du serviceinriktad och trivs med att hjälpa kunder? Vi på Manpower söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Ownit i Stockholm. Här får du chansen att arbeta i ett team med stark sammanhållning och bidra till hög kundnöjdhet. Vill du utvecklas inom kundservice och teknisk support hos en av Sveriges största telekomaktörer? Skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Mitten/slutet av januari
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Arbetstider: Måndag-fredag 09.00-18.00 samt var fjärde helg lördag-söndag 10.00-14.00
Om jobbet som kundtjänstmedarbetare
Som kundtjänstmedarbetare hos Ownit, som är ett produktbrand inom Telenor, arbetar du på uppdrag av en av Sveriges största telekomaktörer. Du blir en del av ett team där gemenskap och samarbete är centralt. Du hanterar både nya och befintliga privatkunder och hjälper dem med allt från fakturafrågor till avslut och teknisk support. Till skillnad från många andra kundtjänster kopplar du inte vidare - du löser kundens problem direkt. Viss merförsäljning ingår i arbetsuppgifterna. Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta i telefon och tycker om att ha kundkontakt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Ge support till privatkunder via telefon och digitala kanaler
* Hantera fakturafrågor, abonnemangsavslut och tekniska ärenden
* Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell service
* Arbeta med merförsäljning vid behov
* Bidra till teamets gemenskap och positiva arbetsmiljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av service och trivs med att hjälpa människor. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har en positiv inställning. Tidigare erfarenhet av kundtjänst är meriterande men inget krav - du får den kompetens du behöver under uppdraget.
Vi ser gärna att du har:
* Tidigare erfarenhet från serviceyrken, t.ex. butik eller restaurang
* Goda datorkunskaper och gymnasieexamen
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska
* Bekväm med att arbeta i telefon och ha många kundkontakter
* En vilja att lära dig och utvecklas inom kundservice och teknisk support
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Manpower AB (org.nr 556348-1588)
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9639208