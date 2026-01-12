Kundtjänstmedarbetare och säljare
Connecting People Carlstad AB / Kundservicejobb / Karlstad Visa alla kundservicejobb i Karlstad
2026-01-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting People Carlstad AB i Karlstad
Vi söker en ny medarbetare till vårt kundtjänstteam!
Connecting Carlstad startades upp 2017 och marknadsför produkter och tjänster åt en rad olika uppdragsgivare. Vi sitter i nya fräscha lokaler nära centrum.
Du arbetar till att börja med 2 timmar per dag i kundtjänst och resterande tid som kommunikatör där du marknadsför produkter, både till nya och tidigare kunder. Allt eftersom du får mer erfarenhet ökar möjligheterna till mer tid i kundtjänst.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kundtjänst. Erfarenhet av försäljning är inget krav. Du får utbildning av oss.
Det viktigast för oss är att du är motiverad, har en positiv inställning och en vilja att lära dig.
Vi erbjuder dig:
En fast månadslön med en tydlig löneutveckling som du själv kan påverka med en hög provision.
Upplärning av erfarna ledare som har som mål att du ska trivas och lyckas i din nya roll.
Stora möjligheter till en fortsatt karriär inom företaget.
Sociala aktiviteter som exempelvis after works, tävlingar m.m.
Vi söker dig som:
Är social och pratar god svenska.
Arbetstider:
Dagtid: måndag till fredag
Välkommen att söka tjänsten genom att söka via att skicka CV + personligt brev till jobba@connectingcarlstad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: jobba@connectingcarlstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CC_Kundtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting People Carlstad AB
(org.nr 559105-9356)
Tjärngatan 16 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Arbetsplats
Connecting Carlstad AB Jobbnummer
9677906