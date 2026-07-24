Kundtjänstmedarbetare/mersäljare till Telenor | Stockholm
Manpower Aktiebolag / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-07-24
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Vill du kombinera service och försäljning i en roll där du gör skillnad för kunder varje dag? Hos oss får du inte bara en trygg grundlön, du har också möjlighet att påverka din lön redan från start med en attraktiv provisionsmodell. Här belönas driv, engagemang och viljan att utvecklas. Det är din insats som avgör hur långt du kan gå! Välkommen med din ansökan till Telenors kundtjänstteam i Solna!
Start: 19:e augusti 2026
Uppdrag: Konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till anställning hos Telenor efter uppdragsperioden
Ort: Solna, Stockholm
Arbetstider: Kontorstider Mån - Fre, heltid
Lönemodell: Lönemodell: Fast grundlön + prestationsbaserad provision. Bonusnivåer varierar vanligtvis mellan ca 5 000-20 000 kr per månad, beroende på resultat.
Om rollen
Du blir en del av ett engagerat team och kommer att arbeta resultatinriktat, guida kunderna till rätt lösningar och presentera produkter och tjänster som passar deras behov - med fokus på att skapa mervärde för kunden och samtidigt driva försäljningen framåt.
I rollen som merförsäljande kundtjänstmedarbetare är du Telenors första kontakt mot kunderna via telefon. I denna roll kommer du endast arbeta med inkommande samtal från befintliga kunder.
Vanliga förekommande arbetsuppgifter:
Hjälper befintliga kunder med frågor och ärenden.
Identifierar kundens behov och erbjuder produkter och tjänster som skapar mervärde.
Arbetar mot tydliga mål och motiveras av att nå och överträffa dem.
Du får en gedigen introduktion i början av din anställning för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen. Hos Telenor finns goda utvecklingsmöjligheter, och utöver en fast lön har du möjlighet att tjäna bra provision när du når och överträffar dina mål.
Är du rätt person för jobbet?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon, och som trivs i en roll där du kan kombinera service och resultatfokus.
Du är en driven, engagerad och målinriktad person som motiveras av att överträffa mål och skapa goda kundrelationer. Erfarenhet av merförsäljning, abonnemangstjänster eller liknande är starkt meriterande.
Vi ser att du har:
Har tidigare erfarenhet av försäljning/merförsäljning, helst via telefon.
Är driven, serviceinriktad och trivs med att arbeta mot mål.
God dator- och systemvana
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Slutförd gymnasieutbildning (vi uppskattar om du laddar upp dina betyg/studieintyg på din profil bifogat i samband med din ansökan)
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Om Telenor
Hos oss på Telenor är våra kunder det viktigaste vi har - och vi har bestämt oss: vi vill ha Sveriges nöjdaste kunder! Nu satsar vi stort på vår kundupplevelse och kundservice och bygger bland annat upp en helt ny kundservice på vårt huvudkontor i Råsunda.
För oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar.
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
10010692