Kundtjänstmedarbetare med säljkompetens! - Uniflex Sverige AB - Butikssäljarjobb i Sundsvall

Uniflex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall2021-04-142021-04-14Vi söker nu två kundtjänstmedarbetare till vår kund i Sundsvall. Är du en serviceinriktad och noggrann person med ett stort intresse för försäljning? Då kan detta vara tjänsten för dig! Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta med daglig kundkontakt genom inkommande samtal, fysiskt besökande kunder på kundcentret och kontakt via bolagets digitala kanaler såsom; Facebook, Messenger och Mail. Du kommer även att arbeta med merförsäljning, både genom inkommande och uppringande samtal till bolagets kunder inom områdena internet, tv och smarta tjänster för det uppkopplade hemmet.Utöver ovanstående kan viss teknisk felsökning förekomma samt lättare fakturahantering.För att passa in i rollen har du slutfört treårigt gymnasium och har tidigare erfarenhet av service, gärna via telefon. Du som söker uppfattas som professionell och förtroendegivande av din omgivning. Du är en engagerad person, med starkt driv och en naturlig vilja till att sätta kunden och lösningen först. Vidare har du god kommunikationsförmåga i tal och skrift i både svenska och engelska samt gärna god datavana.Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill arbeta med ett härligt gäng, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Uniflex Bemanning & Rekrytering!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13Uniflex Sverige AB5691734