Kundtjänstmedarbetare med säljfokus - fast lön + provision
Uniflex AB / Kundservicejobb / Borås Visa alla kundservicejobb i Borås
2026-07-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en social person som gillar att prata med människor – och samtidigt vill ha möjligheten att påverka din egen lön? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Vi söker drivna och engagerade medarbetare till en roll där du kombinerar kundservice med aktiv försäljning via telefon. Här får du inte bara hjälpa kunder – du får också riktigt bra betalt för ditt engagemang.
Om rollen
I den här rollen arbetar du med både inkommande kundtjänst och utgående försäljning. Du bygger relationer, löser problem och identifierar affärsmöjligheter – tillsammans med ett engagerat team i ett högt tempo.
Vad gör jobbet extra attraktivt?
Fast lön kombinerat med generös provision och bonusar utan tak
Möjlighet att själv påverka din inkomst – toppresterare tjänar mycket bra
Tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter
Ett sammansvetsat team med tävlingar och stark gemenskap
Regelbundna aktiviteter och incitamentsprogramPubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Ta emot inkommande samtal och hjälpa kunder på ett professionellt sätt
Arbeta aktivt med merförsäljning och uppföljning via telefon
Kontakta befintliga och nya kunder för att erbjuda relevanta lösningar
Säkerställa hög kundnöjdhet samtidigt som du når uppsatta säljmål
Vi söker dig som:
Har ett starkt driv och motiveras av att prestera
Är kommunikativ, positiv och förtroendeingivande
Trivs med telefonen som arbetsverktyg och gillar ett högt tempo
Har erfarenhet av service eller försäljning (meriterande men inget krav)
Vill påverka din lön och arbeta mot tydliga mål
Vi erbjuder
Gedigen introduktion och kontinuerlig coaching
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
En roll där prestation verkligen lönar sig
Placering: Borås Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931725-2088393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Sandwalls Plats (visa karta
)
503 36 BORÅS Kontakt
Ivana Saric ivana.saric@uniflex.se Jobbnummer
9994496