Kundtjänstmedarbetare med säljfokus - fast lön + provision

Uniflex AB / Kundservicejobb / Borås
2026-07-06


Visa alla kundservicejobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige

Är du en social person som gillar att prata med människor – och samtidigt vill ha möjligheten att påverka din egen lön? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Vi söker drivna och engagerade medarbetare till en roll där du kombinerar kundservice med aktiv försäljning via telefon. Här får du inte bara hjälpa kunder – du får också riktigt bra betalt för ditt engagemang.
Om rollen
I den här rollen arbetar du med både inkommande kundtjänst och utgående försäljning. Du bygger relationer, löser problem och identifierar affärsmöjligheter – tillsammans med ett engagerat team i ett högt tempo.
Vad gör jobbet extra attraktivt?
Fast lön kombinerat med generös provision och bonusar utan tak

Möjlighet att själv påverka din inkomst – toppresterare tjänar mycket bra

Tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter

Ett sammansvetsat team med tävlingar och stark gemenskap

Regelbundna aktiviteter och incitamentsprogram

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Ta emot inkommande samtal och hjälpa kunder på ett professionellt sätt

Arbeta aktivt med merförsäljning och uppföljning via telefon

Kontakta befintliga och nya kunder för att erbjuda relevanta lösningar

Säkerställa hög kundnöjdhet samtidigt som du når uppsatta säljmål

Vi söker dig som:
Har ett starkt driv och motiveras av att prestera

Är kommunikativ, positiv och förtroendeingivande

Trivs med telefonen som arbetsverktyg och gillar ett högt tempo

Har erfarenhet av service eller försäljning (meriterande men inget krav)

Vill påverka din lön och arbeta mot tydliga mål

Vi erbjuder
Gedigen introduktion och kontinuerlig coaching

Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget

En roll där prestation verkligen lönar sig

Placering: Borås Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931725-2088393".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Sandwalls Plats (visa karta)
503 36  BORÅS

Kontakt
Ivana Saric
ivana.saric@uniflex.se

Jobbnummer
9994496

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