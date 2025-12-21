Kundtjänstmedarbetare med intresse för hudvård SkinSociety.se (Stockholm)
2025-12-21
SkinSociety.se är en växande svensk e-handelsplattform inom professionell hudvård. Med rötter i en familjeklinik sedan tidigt 90-tal erbjuder vi resultatinriktad hudvård baserad på vetenskap, erfarenhet och kvalitet. Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare som brinner för service och har ett genuint intresse för hudvård. Rollen är varierad och passar dig som trivs med både kundkontakt och praktiskt arbete bakom kulisserna, såsom logistik, lagerhantering och inventering.
Du kommer att vara en viktig del av teamet och bidra till att våra kunder får en förstklassig upplevelse - från första kontakt till leverans.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare hos SkinSociety blir du en viktig del av vårt team och en nyckelperson i kontakten med våra kunder. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att säkerställa en hög servicenivå och en positiv kundupplevelse.
Vi söker en heltidstjänst.

Dina arbetsuppgifter
Besvara kundfrågor via mail och digitala kanaler
Hantera orderrelaterade ärenden, returer och reklamationer
Lagerhållning, inventering och påfyllning
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Samarbeta med teamet kring kundupplevelse och förbättringsarbete
Ta eget ansvar för tilldelade uppgifter och följa dem i mål
Samarbeta med teamet för att säkerställa hög kundnöjdhet
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för hudvård och skönhet
Är serviceinriktad, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Kan ta eget ansvar, planera ditt arbete och slutföra uppgifter
Är strukturerad och tycker om ordning, särskilt inom lager och logistik
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Kommunicerar obehindrat på svenska (engelska är meriterande)
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, lagerarbete eller administrativt arbete är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidstjänst
En varierad roll i ett växande hudvårdsföretag
Arbete med noggrant utvalda, professionella hudvårdsprodukter
Ett engagerat och kunnigt team
Möjlighet att utvecklas inom både kundservice och e-handel/logistik
Arbetsplats i Stockholm med möjlighet till hybridlösning beroende på rollens behov
Friskvårdsbidrag
Om SkinSociety
Om SkinSociety

SkinSociety.se erbjuder professionell hudvård baserad på vetenskap, klinisk erfarenhet och resultat. Med rötter i en familjeklinik sedan tidigt 1990-tal kombinerar vi medicinsk kunskap med modern e-handel för att hjälpa våra kunder att nå sin bästa hudhälsa. Läs mer https://skinsociety.se
