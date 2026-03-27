Kundtjänstmedarbetare med fokus på administration och personalplanering
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad kundtjänstmedarbetare till Göteborg med stark administrativ kompetens. I denna roll får du en central funktion där du ansvarar för att koordinera och boka in rätt personal till rätt uppdrag - med fokus på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
Detta är en tjänst för dig som trivs med ansvar, har god planeringsförmåga och gillar att arbeta i en roll med många kontaktytor.Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta med både kundkontakt och administration. Du ansvarar för att ta emot förfrågningar från kunder och omvandla dessa till konkreta bokningar genom att planera och tillsätta rätt personal till olika projekt och uppdrag.
Du fungerar som en viktig länk mellan kund, personal och interna funktioner, där ditt mål är att säkerställa en smidig process från förfrågan till genomfört arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera inkommande kundärenden via mejl och telefon
• Planera, boka och koordinera personal till olika projekt och uppdrag
• Säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt kundbehov
• Följa upp bokningar och säkerställa att uppdrag genomförs enligt plan
• Administrera och uppdatera information i interna system
• Ha löpande kontakt med både kunder och personal
• Hantera förändringar, ombokningar och avvikelser på ett lösningsorienterat sätt
• Bidra till att utveckla effektiva rutiner och arbetssättProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kundtjänst, koordinering eller administrativt arbete
• Är mycket strukturerad, noggrann och har god planeringsförmåga
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera ärenden parallellt
• Har god systemvana och är trygg i digitala verktyg
• Är kommunikativ och har ett professionellt bemötande
• Har ett lösningsorienterat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Här erbjuds du en varierad roll där din administrativa skicklighet och förmåga att koordinera resurser gör verklig skillnad - både för kunder och kollegor.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9825219