Kundtjänstmedarbetare/Koordinator till Attunda Sot & Vent!
2025-12-16
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Attunda Sot & Vent söker nu en kundtjänstmedarbetare/koordinator- en roll där du får ta ansvar, ha kontakt med kunder och se till att våra dagar flyter på så smidigt som möjligt. Vi tror att du är någon som gillar att ha koll, gillar tempo, och som är redo att växa i en roll med mycket ansvar redan från start.
Vad du kommer göra hos oss:
• Svara på frågor från våra kunder via telefon och mail.
• Planera och boka in besök hos kunder - både för sotning och ventilationsuppdrag.
• Koordinera teamets resurser så att rätt person är på rätt plats i rätt tid.
• Optimera kalendern - för både våra tekniker och kunder.
• Hjälpa till med enklare fakturafrågor och admin.
Det här är en bred roll där du både får ta hand om kunder och hålla koll på planeringen.
Personprofil
Du kanske är i början av din karriär och letar efter ett första eller andra jobb där du får utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka. Du är nyfiken, lösningsorienterad och inte rädd för att hugga i där det behövs. Har du jobbat med kundservice, i butik, i snabbmatskedja, telefonförsäljare eller administration tidigare? Toppen - men det viktigaste är att du har rätt attityd.
Har du en bakgrund inom idrott eller föreningsliv? Då är det ett stort plus! Vi vet att det ofta innebär att du är van att samarbeta, ta ansvar och kämpa mot gemensamma mål - precis sånt vi gillar här.
Vidare tror vi att du är:
• Stresstålig och gillar att jobba i ett högt tempo.
• Har bra "splitvision" - du gillar att multitaska.
• Har service i blodet och trivs med kundkontakt.
• Är strukturerad och gillar att ta ansvar.
Vad du får som en del av teamet hos Attunda Sot & Vent:
• Frukost varje dag - vi börjar dagen tillsammans.
• Träningspass varje måndag och fri tillgång till gym.
• Möjlighet till lönetillägg när du lever upp till våra värdeord.
• Roliga resor och events med kollegorna - vi har kul ihop, både på och utanför jobbet.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00-16.00
Placering: Arlandastad. 15 min promenad från Märsta pendeltågstation.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Företagspresentation
Vi på Attunda Sot & Vent arbetar med sotning, ventilationsrengöring, OVK och brandskydd - med målet att skapa tryggare och mer energieffektiva bostäder och fastigheter. Vi jobbar både mot privatpersoner, företag och fastighetsägare i Stockholmsområdet. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, snabb service och att alltid bemöta kunden med ett leende. Med ett engagerat team och tydliga värderingar växer vi stadigt och söker nu fler som vill vara med på resan. Ersättning
