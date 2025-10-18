Kundtjänstmedarbetare inom bank - Deltid/Extrajobb
2025-10-18
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Vill du kombinera dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning med ett meriterande extrajobb inom bank och finans? Nu har du chansen att arbeta deltid i ett professionellt kundtjänstteam där du får värdefull erfarenhet inför framtiden.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare stöttar du bankens kunder via telefon, chatt och mejl. Du hjälper till med frågor kring betalningar, konton, kort, digitala tjänster och allmän kundsupport. Du får en tydlig introduktion och arbetar tillsammans med ett engagerat team.
Exempel på arbetsuppgifter
Svara på kundfrågor via telefon, mejl och chatt
Hjälpa privatkunder med vanliga bankärenden
Ge support kring internetbank och mobilapp
Hantera ärenden gällande kort, överföringar och fakturor
Uppdatera kunduppgifter i systemet
Krav för tjänsten
För att vara aktuell måste du ha en pågående sysselsättning, till exempel:
Studier på högskola, universitet, YH eller likvärdigt
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis eget företag, deltidsjobb eller liknande)
Vi söker dig som
Är studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Trivs med kundkontakt och problemlösning
Kan arbeta ca 1-3 pass per vecka, gärna kvällar och/eller helger
Meriterande
Erfarenhet av kundservice, administration, butik eller bank
Intresse för ekonomi och finans
Om anställningen
Omfattning: Deltid/extrajobb
Placering: Uppsala
Arbetstider: Flexibla, främst kvällar och helger
Anställningsform: Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Värdefull erfarenhet inom bank- och finansbranschen
Flexibla arbetspass som fungerar med studier eller andra åtaganden
Grundlig introduktion och stöd
Trevligt team och moderna arbetsmiljöer
Meriterande roll inför framtida karriär inom ekonomi Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Hirely AB
