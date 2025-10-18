Kundtjänstmedarbetare inom bank - Deltid/Extrajobb

Hirely AB / Kundservicejobb / Uppsala
2025-10-18


Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Vill du kombinera dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning med ett meriterande extrajobb inom bank och finans? Nu har du chansen att arbeta deltid i ett professionellt kundtjänstteam där du får värdefull erfarenhet inför framtiden.

Om rollen

Som kundtjänstmedarbetare stöttar du bankens kunder via telefon, chatt och mejl. Du hjälper till med frågor kring betalningar, konton, kort, digitala tjänster och allmän kundsupport. Du får en tydlig introduktion och arbetar tillsammans med ett engagerat team.

Exempel på arbetsuppgifter

Svara på kundfrågor via telefon, mejl och chatt

Hjälpa privatkunder med vanliga bankärenden

Ge support kring internetbank och mobilapp

Hantera ärenden gällande kort, överföringar och fakturor

Uppdatera kunduppgifter i systemet

Krav för tjänsten

För att vara aktuell måste du ha en pågående sysselsättning, till exempel:

Studier på högskola, universitet, YH eller likvärdigt

Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis eget företag, deltidsjobb eller liknande)

Vi söker dig som

Är studerande eller har annan huvudsaklig sysselsättning

Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande

Trivs med kundkontakt och problemlösning

Kan arbeta ca 1-3 pass per vecka, gärna kvällar och/eller helger

Meriterande

Erfarenhet av kundservice, administration, butik eller bank

Intresse för ekonomi och finans

Om anställningen

Omfattning: Deltid/extrajobb

Placering: Uppsala

Arbetstider: Flexibla, främst kvällar och helger

Anställningsform: Timanställning

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

Värdefull erfarenhet inom bank- och finansbranschen

Flexibla arbetspass som fungerar med studier eller andra åtaganden

Grundlig introduktion och stöd

Trevligt team och moderna arbetsmiljöer

Meriterande roll inför framtida karriär inom ekonomi

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Jobbnummer
9563490

