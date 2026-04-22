Kundtjänstmedarbetare i uppdrag mot Telia med start 15 maj!
2026-04-22
Vill du bli grym på kundservice och försäljning? Möta fantastiska kundupplevelser, jobba med den senaste AI-tekniken och dessutom få chansen att utvecklas och växa i din roll? Då ska du söka till oss på Releasy!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare på Releasy kommer du att:
Representera Releasy och vår uppdragsgivare Telia, ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom IT- och telekombranschen.
Vara den primära kontaktpunkten för kunder via samtal. Andra kommunikationskanaler som chatt och mail kan förekomma.
Hantera kundförfrågningar och lösa eventuella problem med fokus på att tillgodose kundens behov.
Arbeta aktivt med merförsäljning och leverera lösningar som gör skillnad för kunden.
Fokusera på service och support, inklusive administrering och fakturafrågor om våra kunders tjänster och abonnemang.
Ge korrekt information om produkter/tjänster samt vägleda kunder genom olika processer.
Arbeta aktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet och skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder.
För att du ska få en bra introduktion i arbetet börjar anställningen med 30 dagar utbildning kombinerat med praktiskt arbete. Det är en ständigt lärande och utvecklande miljö där du med tiden kommer få lära dig nya saker och utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Det är varierande arbetstider förlagda inom uppdragets öppettider som är måndag-fredag 08:00-19:15 samt lördag 09:00-17:15.
Utbildningsstart är 2026-05-15.
Vi söker dig som
Har gymnasieexamen
Talar och skriver flytande svenska
Har god förmåga att tala och skriva på engelska
Har datorvana och god systemkompetens
Är kommunikativ och lösningsorienterad
Erfarenhet av service eller försäljning är meriterande
Vi söker dig som trivs med att arbeta mot tydliga mål och har ett genuint intresse för kundnöjdhet och försäljning. Du är kommunikativ och hjälpsam, med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och vilja utvecklas som kundtjänstmedarbetare i en miljö där det händer mycket.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och pension
Karriärmöjligheter via Releasys karriärtrappa och interna utvecklingsprogram
Friskvårdsbidrag och andra förmåner för din hälsa och välmående
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi använder en strukturerad rekryteringsprocess för att säkerställa rättvisa och kvalitet. Processen börjar med urvalsfrågor för att kontrollera grundkraven. Därefter följer en bakgrundskontroll som du själv tar del av innan du väljer om du vill dela den med oss. Automatiska system kan förekomma, men alla beslut fattas av människor. Bakgrundskontroller görs för att skapa en trygg arbetsmiljö för både kunder och medarbetare.
Går du vidare i processen blir du kallad till intervju, kompletterad med tester och digital referenstagning för att få en helhetsbild av din kompetens.
Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på nicole.espinoza@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy är en av Nordens ledande aktörer av outsourcad kundservice och partner till företag inom bland annat telekom, media, e-handel, resebranschen och offentlig sektor. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa förstklassiga kundupplevelser i alla kanaler - sociala medier, chatt, e-post och telefon.
Med över 40 års erfarenhet och omkring 1500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Spanien har vi byggt upp en djup och bred expertis inom kundservice. Vår kompetens, kombinerad med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, gör att vi kan leverera lösningar som skapar värde - både för dig och dina kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releasy Customer Management AB
(org.nr 556754-2633)
170 73 SOLNA Jobbnummer
