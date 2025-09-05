Kundtjänstmedarbetare i uppdrag mot Telia
Vill du bli grym på kundservice och försäljning? Möta fantastiska kundupplevelser, jobba med den senaste AI-tekniken och dessutom få chansen att utvecklas och växa i din roll? Då ska du söka till oss på Releasy!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare på Releasy kommer du att:
- Representera Releasy och vår uppdragsgivare Telia, ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom IT- och telekombranschen.
- Vara den primära kontaktpunkten för kunder via samtal. Andra kommunikationskanaler som chatt och mail kan förekomma.
- Hantera kundförfrågningar och lösa eventuella problem med fokus på att tillgodose kundens behov.
- Arbeta aktivt med merförsäljning och leverera lösningar som gör skillnad för kunden.
- Fokusera på service och support, inklusive administrering och fakturafrågor om våra kunders tjänster och abonnemang.
- Ge korrekt information om produkter/tjänster samt vägleda kunder genom olika processer.
- Arbeta aktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet och skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder.
För att du ska få en bra introduktion i arbetet börjar anställningen med en gedigen utbildning kombinerat med praktiskt arbete. Det är en ständigt lärande och utvecklande miljö där du med tiden kommer få lära dig nya saker och utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Det är varierande arbetstider förlagda inom uppdragets öppettider som är måndag-fredag 08:00-19:15 samt lördag 09:00-17:15. Utbildningsstart är 2025-10-03.
Kvalifikationer och färdigheter
- Gymnasieexamen
- Flytande svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt
- God dator- och systemkompetens
- Starka kommunikationsfärdigheter
- Tidigare erfarenhet av kundbemötande service eller försäljning är meriterande
Vi söker dig som är självgående och har en passion för att leverera förstklassig kundservice. Du drivs av att arbeta målinriktat och strävar efter att uppnå utmärkta resultat, med en stark motivation för merförsäljning. Du har en naturlig förmåga att förutse problem och hitta praktiska lösningar. Dessutom kan du hantera stress och snabbt anpassa dig till nya situationer i din dagliga arbetsmiljö.
Ansökan och process
Är du den vi söker efter? Skicka in din ansökan redan idag! Ansökningar hanteras löpande vilket innebär att rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
På Releasy är det viktigt att varje ansökan hanteras rättvist och objektivt. För att säkerställa att vi rekryterar rätt medarbetare använder vi en strukturerad rekryteringsprocess.
Processen inleds med urvalsfrågor där vi säkerställer att grundkraven för tjänsten är uppfyllda. Därefter får du en inbjudan till bakgrundskontroll, som du själv hämtar och tar del av innan du väljer om du vill dela den vidare med rekryterare. Automatiska system kan komma att vara involverade i processen, men alla beslut fattas av människor. Vi genomför bakgrundskontroller i syfte att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess. Det är en del av vårt kvalitetsarbete och hjälper oss att skapa en säker arbetsmiljö för både våra kunder och medarbetare.
Om du går vidare i processen kommer du att bli inbjuden till tester och intervjuer, där vi fokuserar på att utvärdera din kompetens och potential att lyckas i rollen. Vi genomför även digital referenstagning för att verifiera tidigare erfarenheter och få en bredare bild av din arbetskapacitet.
Vi hanterar vår rekrytering internt och undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsfirmor
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Releasy har verksamheter i Sverige, Norge och Finland med ca 1800 anställda. Ersättning
