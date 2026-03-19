Kundtjänstmedarbetare i uppdrag mot SL
Releasy Customer Management AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-03-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Releasy Customer Management AB i Solna
, Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du bli grym på kundservice? Skapa fantastiska kundupplevelser, jobba med senaste AI-tekniken och dessutom få chansen att utvecklas och växa i din roll? Då ska du söka till oss på Releasy!Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
- Som Kundtjänstmedarbetare hos oss kommer vara du ansiktet utåt för Releasy och vår uppdragsgivare SL, som har övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholms län
- Du kommer att vara den primära kontaktpunkten för kunder via samtal, mejl och chatt
- Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar hantering av kundförfrågningar och lösa eventuella problem med fokus på att tillgodose kundens behov
- Du kommer få hjälpa till med reseplanering, borttappade föremål och annat som kan uppstå i kollektivtrafiken
- Du kommer även arbeta med kundtjänst över disk samt vara ute bland resenärer
- Din främsta målsättning är att aktivt jobba för att säkerställa hög kundnöjdhet och skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder
För att du ska få en bra introduktion i arbetet börjar anställningen med en 12 dagar utbildning kombinerat med praktiskt arbete. Det är en ständigt lärande och utvecklande miljö där du med tiden kommer få lära dig nya saker och utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds 6 månaders provanställning. Det är varierande arbetstider förlagda inom uppdragets öppettider som är måndag-söndag 06:00-23:00. Utbildningsstart är 2026-04-13.
Kvalifikationer och färdigheter
- Flytande svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt
- God dator- och systemkompetens
- Starka kommunikationsfärdigheter
- Tidigare erfarenhet av kundbemötande service eller försäljning är meriterande
- God Stockholmskännedom och tidigare erfarenhet från kollektivtrafik eller reseplanering är en fördel i tjänsten, men inte ett krav
Vi söker dig som är självgående och har en stark passion för att leverera förstklassig kundservice. Du drivs av att arbeta målinriktat och strävar efter att uppnå utmärkta resultat. Du har en naturlig förmåga att förutse problem och hitta praktiska lösningar. Dessutom kan du hantera stress och snabbt anpassa dig till nya situationer i din dagliga arbetsmiljö.
Ansökan och process
Är du den vi söker efter? Skicka in din ansökan redan idag! Ansökningar hanteras löpande vilket innebär att rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
På Releasy är det viktigt att varje ansökan hanteras rättvist och objektivt. För att säkerställa att vi rekryterar rätt medarbetare använder vi en strukturerad rekryteringsprocess.
Processen inleds med urvalsfrågor där vi säkerställer att grundkraven för tjänsten är uppfyllda. Därefter får du en inbjudan till bakgrundskontroll, som du själv hämtar och tar del av innan du väljer om du vill dela den vidare med rekryterare. Automatiska system kan komma att vara involverade i processen, men alla beslut fattas av människor. Vi genomför bakgrundskontroller i syfte att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess. Det är en del av vårt kvalitetsarbete och hjälper oss att skapa en säker arbetsmiljö för både våra kunder och medarbetare.
Om du går vidare i processen kommer du att bli inbjuden till tester och intervjuer, där vi fokuserar på att utvärdera din kompetens och potential att lyckas i rollen. Vi genomför även digital referenstagning för att verifiera tidigare erfarenheter och få en bredare bild av din arbetskapacitet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: nicole.espinoza@releasy.se
Vi hanterar vår rekrytering internt och undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsfirmor
Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet. Releasy tar hand om sina uppdragsgivares kundservice och försäljning i alla kanaler, exempelvis sociala medier, chatt, mail och telefon. Releasy har verksamheter i Sverige, Norge och Finland med ca 1800 anställda. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releasy Customer Management AB
(org.nr 556754-2633), https://releasy.se/ Jobbnummer
9807928