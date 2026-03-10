Kundtjänstmedarbetare Husbilsuthyrning - Säsongsanställning
2026-03-10
Observera: Detta är en säsongsanställning och inte en tillsvidaretjänst.
Viktigt: Arbetsspråket i företaget är engelska. Ansökningar ska skickas in på engelska.
Om rollen
Touring Cars är en av Europas största leverantörer av husbilsuthyrning.
Inför den kommande högsäsongen söker vi Rental Agents till vårt team i Arlandastad. Du är företagets ansikte utåt och välkomnar kunder från hela världen samt säkerställer smidiga utlämningar och återlämningar av våra husbilar.
Tjänsten är varierad och praktisk och kombinerar kundservice, administration och arbete med fordon i en snabb, säsongsbetonad miljö.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av husbilar
Kundgenomgångar och fordonsutlämningar
Hantering av bokningar, avtal och betalningar
Inspektion av fordon vid återlämning samt rapportering av skador
Besvara kundfrågor (på plats, via telefon och e-post)
Stödja den dagliga driften på uthyrningsstationen vid behov
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta med kunder och ge god service
Är strukturerad, pålitlig och bekväm med att ta ansvar
Talar god engelska (arbetsspråket är engelska)
Svenska och/eller tyska är starkt meriterande
Har B-körkort (manuell växellåda meriterande)
Kan arbeta kvällar och helger enligt schema
Har full tillgänglighet under högsäsongen på sommaren (minst juni-augusti)
Kan resa vid behov (t.ex. fordonsförflyttningar)
Inte är rädd för att arbeta praktiskt och hjälpa till där det behövs
Trivs i en intensiv och säsongsbaserad arbetsmiljö
Vi erbjuder
Säsongsanställning med flexibel kontraktslängd (start mellan april och juni)
Ett roligt, varierat och praktiskt arbete
En vänlig och internationell arbetsmiljö
Full introduktion och utbildning - ingen tidigare erfarenhet av husbilar krävsErsättning
135 SEK per timme + provision
OB-ersättning helger och röda dagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: douglas.hunter@touringcars.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Touring Cars Sweden AB
(org.nr 559504-5914), http://www.touringcars.com/
Bristagatan 12 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9787025