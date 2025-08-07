Kundtjänstmedarbetare hos Happy-day.se

H-Day AB / Kundservicejobb / Karlstad
2025-08-07


Kundtjänstmedarbetare till Happy-day.se

Vill du arbeta med kundservice i en snabbväxande e-handel? Vi på Happy-day.se söker nu en kundtjänstmedarbetare till vårt Customer Success Team - en möjlighet för dig som trivs med kundkontakt, administration och service i en inspirerande miljö. Hos oss får du jobba i ett högt tempo där dagarna varierar, och där din insats gör skillnad varje dag.

Happy-day.se är ett e-handelsföretag baserat i Karlstad som säljer upplevelsepresenter till privatpersoner och företag över hela Sverige. Vi är ledande i vår bransch och brinner för att skapa minnen för livet. Nu letar vi efter dig som vill bli en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss inom kundservice och e-handel.

Om rollen

Som kundtjänstmedarbetare hos oss blir du en viktig del av vår kundsupport. Du kommer att hjälpa våra kunder via e-post och chatt, hantera frågor om beställningar, bokningar och upplevelser, samt ha kontakt med våra arrangörer för att säkerställa en smidig kundresa. Rollen passar dig som trivs med ett varierat arbete och är van att hålla ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.

Exempel på arbetsuppgifter:

Besvara kundfrågor via e-post och chatt rörande ordrar, bokningar och våra upplevelser

Hantera orderadministration i vår e-handelsplattform

Samverka med arrangörer och leverantörer för att lösa kundärenden

Förbättra och utveckla administrativa rutiner

Packa och skicka presentboxar till kunder

Vem vi söker

Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att hjälpa andra, har en positiv inställning och gillar att arbeta i en digital miljö.

Vi ser gärna att du:

Har tidigare erfarenhet av kundservice, administration eller försäljning

Trivs med att kommunicera i skrift och uttrycker dig tydligt

Är noggrann, effektiv och strukturerad

Är van att arbeta i ett högt tempo och behåller lugnet även när det är mycket att göra

Har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter

Har ett intresse för e-handel och upplevelser

Erfarenhet från e-handelsmiljö eller med digitala betalningslösningar är meriterande.

2025-08-07

Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till ansok@happy-day.se. Ange "Kundtjänst" i ämnesraden.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: ansok@happy-day.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H-Day AB (org.nr 556876-8096)
Drottninggatan 5 (visa karta)
652 24  KARLSTAD

Jobbnummer
9449940

