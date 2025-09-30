Kundtjänstmedarbetare för konsultuppdrag till storbank i Stockholm!
2025-09-30
Har du tidigare erfarenhet av kundtjänst och vill du bli en del av ett framstående team som Kundtjänstmedarbetare hos en ledande storbank i Stockholm? Ta chansen att leverera exceptionell service och skapa positiva kundupplevelser i en dynamisk och spännande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi söker för kunds räkning en Kundtjänstmedarbetare för konsultuppdrag. Uppdraget förväntas starta så snart som möjligt för att pågå t.o.m. mars 2026, med möjlighet till förlängning. Du kommer att utgå från bankens kontor i centrala Stockholm och bli en del av ett glatt och engagerat team. Möjlighet till distansarbete kan komma att bli aktuellt när du är självständig i arbetet.
Omfattning: 50%
Arbetstider: helg, natt och röda dagar
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Kundtjänstmedarbetare på banken kommer du att fokusera på korttjänster, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära spärrtjänster relaterade till kreditkort och betalkort. Ditt fokus ligger på att erbjuda förstklassig service och lösa kundens behov på ett professionellt och effektivt sätt.
Som Kundtjänstmedarbetare på banken är även säkerhet av högsta prioritet när det gäller korthantering och känslig information. Kundinformation, inklusive personliga och kortuppgifter, hanteras med omsorg för att skydda kundernas integritet. Det krävs strikt kontroll av kundens behörighet genom säkerhetsfrågor och verifiering av identitet vid inkommande samtal. Autentisering och auktorisering används för att säkerställa att endast auktoriserade personer får tillgång till känslig information, som exempelvis unika auktorisationskoder eller PIN-koder. Genom medvetenhet om säkerhetsprotokoll och riktlinjer, tillsammans med noggrann dokumentation, skapas en trygg och pålitlig kundtjänstmiljö som upprätthåller förtroendet mellan banken och dess kunder.
Vem är du?
Krav:
• Du ska ha minst 1-2 års erfarenhet av arbete i kundtjänst från liknande tjänst inom finansiell bransch och korttjänster
• Du ska ha mycket god systemvana, har du arbetat i stordatorsystemet Mainframe är det meriterande
• Du ska ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig tydligt, professionellt och välinformerande
• Du ska ha flytande kunskaper i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har du språkkunskaper i ett nordiskt land är det meriterande
En framgångsrik Kundtjänstmedarbetare behöver vara serviceinriktad och skicklig på att hantera kunder på ett professionellt sätt. Det är viktigt att vara driven och kunna lyfta blicken för att förstå vilka ärenden som bör prioriteras och hitta sätt att driva arbetet framåt. Samtidigt är det essentiellt att behålla lugnet även i stressiga situationer och fortsätta vara trevlig och tillmötesgående mot kunderna.
Nogrannhet är en nyckelkompetens, där det är avgörande att följa instruktioner noggrant och kunna se helheten för att kunna ge korrekta svar och lösningar direkt. Det handlar om att våga ställa relevanta frågor och noga följa de givna instruktionerna för att säkerställa en smidig och effektiv kundhantering. Dessutom är det viktigt att ta ett steg längre och försöka förstå kundens behov på djupet. Genom att förstå frågan från början och vara proaktiv i att möta kundens förväntningar kan en ännu bättre service erbjudas och kundnöjdheten förstärkas.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
