Kundtjänstmedarbetare 50% | Kvällar och Nätter | Stockholm
Manpower AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett nordiskt team hos en av våra kunder inom finanssektorn? Har du erfarenhet av kundtjänst, är pedagogisk med kunder och har en stark känsla för service? Då kan vi ha en tjänst för dig! Nu förstärker vår kund i centrala Stockholm sitt kundtjänstteam på kvällar och nätter. Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdraget pågår till mars 2026
Ort: Stockholm
Antal tjänster: 1
Om tjänsten:
Vi söker en engagerad och kvällspigg medarbetare för kvälls- och nattarbete på 50% till vår kund som är verksam inom finanssektorn. Avdelningen hålls öppen dygnet runt och du kommer att arbeta på rullande schema med varierande arbetstider tillsammans med dina kollegor. I denna roll kommer du att ta emot inkommande samtal från kunder, främst gällande ärenden som innefattar spärrning av bankkort och Bank-ID. Du kommer även att fungera som first line support vid bedrägerianmälningar. Du kommer att ha omfattande telefonkontakt med kunder, samt kommunicera via mejl och samarbeta med andra avdelningar internt.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
* Avklarad gymnasieutbildning
* Erfarenhet av arbetsuppgifter med mycket kundkontakt över telefon och gärna arbetat med kortfrågor
* Kunna arbeta på rullande schema med varierande arbetstider under kvällar och nätter
* Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
* Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki på e-postadress hanna.luokkamaki@manpower.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över ett flertal interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för ditt uppdrag. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "be4d8267-03d8-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hanna Luokkamäki Hanna.Luokkamaki@manpower.se Jobbnummer
9536034