Kundtjänstmedarbetare - Heltid, Odenplan - Start omgående
Hirely AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-20
Är du en problemlösare med ett genuint intresse för människor? Vi söker dig som brinner för att leverera förstklassig service och som vill bli en del av vårt engagerade team i centrala Stockholm.
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Ta emot inkommande samtal och mejl från kunder på ett vänligt och professionellt sätt.
• Lösa frågor och hantera ärenden snabbt och effektivt.
• Skicka vidare mer komplexa ärenden till rätt interna kontakt.
• Se till att kunddata hålls uppdaterad och korrekt i våra system.
• Vara delaktig i förbättringar av våra processer och rutiner inom kundsupport.
Vi söker dig som:
• Har lätt för att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
• Har god lyhördhet och kan sätta dig in i kundens perspektiv.
• Gillar att arbeta lösningsorienterat och har ett stort tålamod.
• Är självgående men trivs även i samarbete med andra.
• Har en serviceinriktad inställning och ett positivt förhållningssätt.
Extra plus om du har:
• Tidigare erfarenhet från kundtjänst eller annan servicefunktion.
• Vana vid att jobba i kundservicesystem (CRM).
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Vi erbjuder:
• En heltidsanställning med konkurrenskraftig lön.
• Goda möjligheter till utveckling och intern utbildning.
• Ett öppet och inkluderande team som stöttar varandra.
• Moderna systemstöd och bekväma arbetslokaler.
Viktig info:
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive vissa kvällar och helger. Vi söker dig som är tillgänglig omedelbart - intervjuer sker löpande och tillsättning sker så snart som möjligt.
Skicka in en välformulerad ansökan så hör vi av oss inom kort. Välkommen till Simplex - där engagemang möter service.
Detta är ett heltidsjobb.
