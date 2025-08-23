Kundtjänstmedarbetare - Extrajobb i Göteborg

Hirely AB / Kundservicejobb / Göteborg
2025-08-23


Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare på deltid för kunds räkning i Göteborg.
Har du ett serviceinriktat arbetssätt och vill arbeta flexibelt vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!

Om rollen

Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del i företagets frontlinje mot kunderna. Du hanterar inkommande frågor via telefon, mejl och chatt, där du hjälper kunder med information, beställningar och enklare support. Rollen är varierande och ger dig värdefull erfarenhet inom service, administration och kommunikation.

Publiceringsdatum
2025-08-23

Dina arbetsuppgifter
Besvara kundförfrågningar via telefon, mejl och chatt

Hjälpa kunder med beställningar, fakturafrågor och information

Felsöka och lösa enklare problem

Registrera och följa upp ärenden i kundsystem

Bidra till en positiv kundupplevelse

Vi söker dig som:

Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning

Är kommunikativ och serviceinriktad

Har god datorvana och lätt för att lära nya system

Talar och skriver svenska obehindrat, samt goda kunskaper i engelska

Är flexibel och kan arbeta kvällar och/eller helger vid behov

Meriterande:

Tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller serviceyrken

Vi erbjuder:

Extrajobb som går att kombinera med studier eller annan sysselsättning

Flexibla arbetstider, framförallt kvällar och helger

En modern arbetsmiljö i centrala Göteborg

Introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor

Möjlighet att samla erfarenhet inom service och kundkontakt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9472618

