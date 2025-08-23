Kundtjänstmedarbetare - Extrajobb i Göteborg
2025-08-23
Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare på deltid för kunds räkning i Göteborg.
Har du ett serviceinriktat arbetssätt och vill arbeta flexibelt vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del i företagets frontlinje mot kunderna. Du hanterar inkommande frågor via telefon, mejl och chatt, där du hjälper kunder med information, beställningar och enklare support. Rollen är varierande och ger dig värdefull erfarenhet inom service, administration och kommunikation.
Besvara kundförfrågningar via telefon, mejl och chatt
Hjälpa kunder med beställningar, fakturafrågor och information
Felsöka och lösa enklare problem
Registrera och följa upp ärenden i kundsystem
Bidra till en positiv kundupplevelse
Vi söker dig som:
Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
Är kommunikativ och serviceinriktad
Har god datorvana och lätt för att lära nya system
Talar och skriver svenska obehindrat, samt goda kunskaper i engelska
Är flexibel och kan arbeta kvällar och/eller helger vid behov
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom kundtjänst eller serviceyrken
Vi erbjuder:
Extrajobb som går att kombinera med studier eller annan sysselsättning
Flexibla arbetstider, framförallt kvällar och helger
En modern arbetsmiljö i centrala Göteborg
Introduktion och löpande stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att samla erfarenhet inom service och kundkontakt
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
