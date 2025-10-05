Kundtjänsthandläggare inom telekom - via Xzakt, start 20 oktober
Xzakt Kundrelation AB / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2025-10-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xzakt Kundrelation AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Hofors
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på människor, gillar att hitta lösningar och tycker att mobiltelefoni låter som en kul grej att jobba med? Då kan det här vara rätt jobb för dig. Just nu söker vi nya kollegor till vårt kundserviceuppdrag för en av Sveriges största mobiloperatörer. Hos oss hjälper du deras kunder med allt från abonnemangsfrågor till teknisk support - och ser till att hela upplevelsen blir smidig.
Det viktigaste är inte vad du har gjort tidigare, utan vad du är sugen på att göra nu.
Kort om tjänsten Omfattning: 80 % Fast månadslön: 18 997 kr (över 24 år) / 16 386 kr (under 24 år) Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Call/Contact Center och Marknadsundersökningsföretag Generöst provisionssystem ovanpå månadslönen
Vi tror att du är Nyfiken på människor Skarp på att formulera dig på svenska och engelska En problemlösare med god systemvana Taggad på att hjälpa andra med mobiler och teknik
Vad innebär jobbet?Som en del av vårt team hjälper du kunder med allt från abonnemangsfrågor och teknisk support till fakturor och nummerflytt. Du får en betald introduktion och stöd från teamet under hela resan. Merförsäljning är en naturlig del av rollen.
I praktiken innebär det att du: Hjälper kunder via inkommande samtal Svarar på frågor om abonnemang, fakturor och tekniska problem Hanterar supportärenden och andra kundfrågor Representerar varumärket på ett schysst och lösningsorienterat sätt
Förmåner En ordentlig introduktion plus löpande stöd från teamledare och kollegor Ett team med härlig stämning - AWs, fika och firande av högtider Friskvårdsbidrag och kollegor du faktiskt kommer att sakna på helgerna 25 semesterdagar per år
Praktisk info Arbetstider: Schemat läggs inom kundtjänstens öppettider, måndag-fredag 8:45-18:15 Plats: Centrala Gävle Start: 20 oktober
Hur fungerar ansökan?Vi tror mer på potential än på papper. Därför slipper du skriva CV och personligt brev - istället svarar du på några frågor som hjälper oss förstå vem du är och om vi passar ihop.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte - klicka dig vidare och ansök redan idag. Vi ser fram emot din ansökan och kanske välkomnar just dig till vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xzakt Kundrelation AB
(org.nr 556588-8913), https://www.xzakt.com/ Arbetsplats
Xzakt by Transcom Kontakt
Sofie sofie.hagelin@transcom.com Jobbnummer
9540831