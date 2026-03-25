Kundtjänstchef - Vill du forma framtidens kundresa på Avarn Security?
Avarn Security AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du skapa "EN väg in" för alla kundärenden - och göra kundservice enklare, snabbare och smartare med data, automation och AI-stöd?
Vi samlar idag flera kundtjänstflöden till en gemensam, modern och professionell funktion. Nu söker vi en Kundtjänstchef som tar helhetsansvaret för att förena ett fragmenterat nuläge till en sammanhållen kundservice - med tydliga processer, enhetliga kontaktvägar och ett datadrivet arbetssätt som stärker kundupplevelsen i hela bolaget.
Varför är det här spännande?
Det här är en unik möjlighet att bygga upp något bestående i kärnan av Avarns kommunikation och dialog med våra kunder. Du sätter riktningen för hur vi arbetar med kundservice framåt - från organisation, processer och arbetssätt till teknik, data och kultur.
Du får stora möjligheter att forma arbetssätt, bygga team och etablera en kultur som präglas av kundfokus genom Omtanke, Samarbete och Ansvar. Du kommer att ha en central roll som är verksamhetsöverskridande, vilket innebär att du ser effekten av ditt arbete direkt: från idé, till förändringsledning, till resultat. Här får du ett brett mandat, stora möjligheter att påverka - och chansen att skapa en kundtjänst som gör verklig skillnad både för våra kunder och för vårt samhällsuppdrag.
Ditt uppdrag
Som Kundtjänstchef leder du etableringen av en central kundservicefunktion för hela Avarn Sverige. Du kommer huvudsakligen ha följande arbetsuppgifter.
• Bygga och bemanna en professionell kundtjänstorganisation
• Skapa en First Line med gemensamma processer, arbetssätt och kontaktvägar
• Bygga struktur och ägarskap för Second Line över flera verksamhetsområden
• Säkerställa effektiv routing och arbetsmetodik i ServiceNow
• Ansvara för vår kundportal och driva utvecklingen av self-service
• Införa och följa upp gemensamma KPI:er (ex: First Time Right, lösningsgrad, ledtider, kundnöjdhet)
• Driva kulturförändring mot ökad kundorientering, transparens och datadrivet arbetssätt
Du rapporterar till Affärsområdeschefen och företräder kundservice i relevanta ledningsforum.
Vem är du...
Vi tror att du är en ledare som trivs när mycket händer och där du får kombinera struktur, kommunikation och utveckling. Du är trygg i att leda människor genom stora verksamhetsförändringar och har förmågan att skapa energi, engagemang och riktning även när målen är ambitiösa och förflyttningen är omfattande. Du är strategisk men samtidigt närvarande i det operativa, och du drivs av att skapa ordning, tydlighet och gemensamma arbetssätt i komplexa miljöer.
Du har lätt för att bygga relationer i en bred organisation, och du är van att arbeta nära IT, drift och olika affärsområden. Din analytiska förmåga gör att du kan arbeta datadrivet och följa upp utvecklingen med hjälp av nyckeltal (KPI), men lika viktig är din förmåga att skapa en kultur där service, ansvar och samarbete är självklarheter.
Vi tänker att du har följande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har flera års chefserfarenhet från kundservice, support eller liknande operationell verksamhet. Du har tidigare lett större förändrings- eller centraliseringsarbeten och har erfarenhet av att etablera gemensamma processer, kontaktvägar och styrmodeller. Har du arbetat med insourcing eller outsourcing ser vi det som en stor fördel.
Du är van vid att arbeta med verksamhetskritiska system och har god förståelse för kundserviceplattformar som exempelvis ServiceNow eller liknande. Du har erfarenhet av KPI-styrning, datadrivet arbete och kvalitetsuppföljning. Du ser potentialen med, och har tidigare erfarenheter från att arbeta med automation och AI inom kundservice - från intelligent routing och assistenter till proaktiva informationsflöden som skapar kundnytta.
Om du dessutom har arbetat inom säkerhets- eller tjänstebranschen, eller i verksamheter med dygnet-runt-karaktär, är det meriterande.
Hos oss får du
Du får bygga en central funktion med stor påverkan på både kundupplevelse och verksamhet. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter. Framför allt får du mandatet att skapa en sammanhållen kundservice i hela Avarn - där människa, process och teknik samspelar.
Tjänsteställe: Stockholm
Arbetstider: Mån-Fre, helgfria vardagar
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocessen
Anställning förutsätter godkänd säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan omfatta uppgifter som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan här, dock senast 2026-04-30! Urval och intervjuer sker löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Affärsområdeschef
Anders Jansson anders.jansson@avarnsecurity.com +46 (0)70-003 64 82
9818404