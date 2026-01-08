Kundtjänst-roll med guldkant och kontor mitt i city
2026-01-08
Om tjänsten
Nu söker vi dig som efter ett par års erfarenhet av arbete inom kundtjänstliknande roll vet två saker:
Du vill fortsätta arbete i kundnära roll
Du längtar till en arbetsplats med härlig och energigivande kultur där det inte är ovanligt med gemensamma aktiviteter, med högt fokus på din personliga utveckling och med kontor mitt i smeten av Stockholms innerstad (vid T-centralen).
Känner du "Yes! Äntligen! Det är precis det där jag saknar i min nuvarande roll och företag!" så kan vi lova att det är värt att läsa vidare i den här annonsen (och därefter självklart ansöka om rollen!)
Låt oss först lite kort sammanfatta vad rollens arbetsuppgifter innebär:
Du hjälper kunder med inkommande ärenden främst via telefon och mejl.
Du hanterar viss administration kopplat till kundernas ärenden
Då och då eskalerar du ett ärende vidare men en stor majoritet av dina ärenden startas och slutförs av dig.
Det som gör denna roll unik är dock inte vad arbetsuppgifterna är, det är hur ni som företag och team jobbar:
Du kommer ha en tydlig 14-dagar lång introduktion
Företaget har två kollegor som är heltidsanställda som trainers. Utöver din introduktion är dessa även med och säkerställer en av de viktigaste sakerna för att trivas på ett jobb: att du känner att du utvecklas på jobbet.
Du kommer till ett team vars chef har två stora fokus: dels ska du känna en tydlighet och trygghet i vilka förväntningar och mål som finns på dig (lika trygg ska du vara att om du inte når dina mål finns stöttning och hjälp från din närmsta chef). Din chefs andra stora fokus är att du ska känna att det finns en tillit till dig att du kan klara av ditt jobb. Chefen finns i bakgrunden om du behöver stöd.
Sist men inte minst: du kommer till en arbetsplats där man redan i receptionen slås av känslan av att dina kollegor vill vara där och trivs tillsammans. Kanske är det på grund av att företaget styr upp teamkvällar med aktiviteter ca en gång per termin. Kanske för att kollegorna själva är flitiga på att styra upp dels AW:s men också korpenfotbollslag där många av de som inte spelar är minst lika engagerade i framgångarna som de som spelar.
Vi söker dig somHar tidigare erfarenhet från kundtjänstliknande roll och vill hitta ett great place to work
Behärskar svenska och engelska i tal
Är bra på att formulera dig i skrift på svenska
Är serviceinriktad, driven och vill lära dig nya saker (snabblärd är alltid bra men hos vår kund är det än viktigare att man är nyfiken och lever efter att man alltid kan bli bättre).
Vi tror att vi gjort det tydligt men för säkerhets skull: För att trivas i teamet och lyckas väl i rollen krävs det att du är en person som vill arbeta i team och bidra till en energigivande arbetsplats. Du är driven och trivs i roller där du får hjälpa människor genom ett högt självledarskap. Du vill arbeta med problemlösning och göra det bredvid kollegor du tycker om.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO. Tanken är att detta på sikt övergår till en fast anställning hos vår kund förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Övrig informationOmfattning: Heltid enl. schema
Start: början av mars (i en drömvärld är du tillgänglig från 2/3 2026)
Placering: Stockholms innerstad
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@OIO.se)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Ersättning
